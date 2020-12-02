身障女四肢不便「嘴含木棍敲鍵盤」　10年打出200萬字小說盼出版

▲張女不向命運低頭，10年敲出200萬字小說。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

生而為人，或許四肢健全沒有病痛，就是最幸運的事了。大陸河南省洛陽市有一名張姓女子，因早產導致腦部受到損傷，四肢無法正常活動，為了讓她不無聊，家人買了一台電腦，而她從此愛上寫作，並用嘴巴含著木棍敲打鍵盤，在這10年間敲出了約200萬字的小說。

綜合陸媒報導，張姓女子平常就以嘴含著木棍打字，用下巴移動滑鼠來進行創作，但長時間下來，嘴巴經常磨出血泡，木棍也必須定期更換。母親表示，女兒在早產後被判定腦幹受損，四肢行動不便，直到小學畢業期間，甚至每天都背著她上下學，但她記性特別好也很聰明。

張女受訪表示，自己一分鐘約能打100個字，但敲到空白鍵時經常會打滑，所使用的木棍是父親特別削製，方便含在嘴巴裡，已經用壞了10多根木棍，自己一天會花兩個小時創作，大概可以寫出2000字左右，剩餘下來的時間就用來看書、看小說。張女坦言，雖然希望也能像其他人一樣（正常生活），但不覺得自己特別辛苦，現在最大的願望，就是希望小說可以出版。

母親也透露，身邊不乏有人問道，女兒生活不能自理，負擔如此之大未來要怎麼辦？但她卻正面看待並回答，「只要是一條生命，我就要好好保護她、愛護她，再難，我也要堅持。」

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