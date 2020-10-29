黃河之美/整村人都在直播帶貨！　樂當電商老闆...年銷500多萬大蔥

▲河南大峪鎮靠電商行銷，走出一片天。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

2020年是大陸脫貧收官之年，河南省各鄉鎮縣市地方政府積極拓展電商+扶貧政策。《ETtoday新聞雲》記者實地採訪種石榴、大蔥以及直播賣艾草的農村小鎮。其中，河南大峪鎮靠電商銷售乾隆皇帝御用大蔥，全體村民已經擁有9個電商店鋪，2018年光是賣大蔥銷售額達到500多萬人民幣。

▲河南大峪鎮當地特產寺郎腰大蔥、花椒不輸四川產地。（圖／記者任以芳攝）

90後歸鄉賣「乾隆御用蔥」

大峪鎮位於河南省濟源市西南山區，全鎮30個行政村有三分之一位於黃河岸邊。大峪鎮黨委書記張中聯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「當地特產寺郎腰大蔥口感不嗆帶甜，當年乾隆皇帝特別喜歡吃，成為皇家貢品，如今成為村民最好的宣傳。」大蔥最高還能長到一米九五、二米零七。

憑著家鄉大蔥好名聲，農村子弟馮艶青決定放手一搏！之前，大學畢業後在外打工，她2016年決定回家鄉大峪鎮創業。馮艶青接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她說，「我主攻農副產品收購和銷售，2017年運用電商平台賣出216萬銷售額（單位：人民幣，同下），2018年賣出500萬元。」去年，因山東大蔥滯銷連累其他省份，再次利用電商渠道，15天內又賣出50萬斤大蔥。

▼農村子弟馮艶青幫助村民電商行銷、快速脫貧。（圖／記者任以芳攝）

農民「爽當」電商舖主

馮艶青表示，線下經營模式採取農會合作社概念，大峪鎮一共有30個村，成立不同的合作社，負責把老百姓種植的農產品統一收購、包裝、銷售，受限過去傳統機制，起步定價都很低廉，如今農產品透過電商銷往更多地方，利潤也提升。

線上銷售部分，大峪鎮農民在淘寶、京東、拼多多總共擁有9間電商商舖，除了賣大蔥、花椒、米油等農產品，自己設計包裝、不斷優化電商平台，並且在今年增加新商品，從 9月25日到10月1號期間開賣紅寶石石榴，希望衝出好業績。

▼河南許多農村靠電商行銷農產品。（圖／記者任以芳攝）

▲滿山艾草變成有用黃金。（圖／受訪者代立紅提供）

愚公故鄉「野草變黃金」

位於王屋山上的河南省濟源市下冶鎮大嶺村，這裡是愚公移山故事的故鄉，過去滿山片野的艾草，在村民眼裡是不起眼野草，如今成為全村致富關鍵。

曾是貧困戶的代立紅接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，「我畢業後不願回鄉一直在外打工，2015年大嶺村宣傳發展艾草產業，決定回家鄉運用互聯網，幫村民把商品賣出去。」

▼村民集資興建工廠，每天出產上千件艾草商品。（圖／記者任以芳攝）

這兩年來，代立紅負責研究市場、開發新商品。經過兩年的努力，如今研發到五十多種商品，從零銷售一路拚到月銷20多萬。走進當地艾草生產車間，一天十多小時停不下來，半自動化機器生產泡腳藥包；另一頭，村里婆婆媽動起來人工包裝，每天出貨量高達上千件，遇到特殊節日高達上萬件。

▼全村動起來，大賺艾草生意。（圖／記者任以芳攝）

▲代立紅帶動農村電商直播。（圖／記者任以芳攝）

電商直播「靠艾致富」

除了電商銷售，代立紅跟潮流開闢直播帶貨，他經常自己客串網紅，找村民一起直播。從種植、採收、製作到包裝，讓消費者一條龍看透透，商品品質更有底氣，銷量大增。

代立紅說，「村民可以入股到合作社，有三種模式，資金入股、土地托管入股、工資墊付入股，100元就能入股，年底根據佔股比例進行分紅，舉例5千塊錢可以分到1000元。」目前有5戶貧困戶入股合作社，帶動30多名村民就業，年增收5000元以上。

▼採訪記者體驗電商直播帶貨。（圖／記者任以芳攝）

▲河南省蘭考縣推行愛心超市，所有商品無價格，採取積分換生活用品。（圖／記者任以芳）

愛心商店「積分換獎」

2020年是大陸脫貧攻堅收官之年，河南省蘭考縣推行一個特殊有愛心超市，貧困戶、特地人群可以透過積分換生活用品，最大獎還有電視、冰箱。

走進惠安街道愛心美德公益超市，採取積分制，有糧油、衣物、家居、學生用品、愛心書各類區域，來自社會各界捐贈。貧困戶徐永勝告訴記者，「愛心超市可以換取很多日常用品，像是米油、洗衣精、衣服等物資，只要1到10多積分換取，十分省錢。」

▲貧困戶、特定人群透過積分換生活用品。（圖／記者任以芳攝）

問到是否有信心累積900分換到大電視？徐永勝露出靦腆笑容說，「我沒信心，但會努力做公益繼續累積積分。」一般維持家裡、幫助清理社區環境衛生，每個月就可以拿到40積分。

據了解，愛心公益超市的服務對象包括，轄區內（包括外來流浪人員）低保戶、特困人員、困難優撫軍人、在校特困學生、因病因災因殘返貧人員及收入在低保標準邊緣的非富裕人員及鄉村文明戶、產業致富帶頭人等，蘭考一帶受助貧困群眾有212戶，積分制度讓不少家庭減輕生活負擔。