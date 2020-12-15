深化區域合作　台美日發布2020全球合作訓練架構聯合聲明

▲外交部政務次長曾厚仁（左二）、美國在台協會台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene，左一）、日本台灣交流協會副代表橫地晃（Yokochi Akira，右二）及外交部北美司長徐佑典（右一）合影。（圖／外交部提供）

記者陳家祥／台北報導

外交部、美國在台協會台北辦事處（AIT）及日本台灣交流協會15日召開本年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會。台美日三方在會中決議並發表聯合聲明，明年規劃針對公共衛生、執法、綠能、網路自由與數位經濟等多項議題，辦理訓練計畫，期待透過GCTF與美、日及其他理念相近國家深化在全球事務上的實質合作。

外交部表示，我方由外交部政次曾厚仁出席開幕致詞，美方由AIT副處長谷立言（Raymond Greene）代表出席，日方則由日本台灣交流協會副代表橫地晃（Yokochi Akira）與會。另外，也邀請將於明年擔任GCTF合辦單位的勞動部、衛生福利部疾病管制署、法務部調查局、台灣高等檢察署智慧財產分署、財團法人工業技術研究院等夥伴參與。

聲明中提到，今年適逢「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會成立5週年，台灣、美國及日本持續透過GCTF平台強化在各領域的交流。由於疫情的影響，雖無法邀請各國政府官員及專家學者來台受訓，但仍透過視訊方式舉辦7場GCTF活動，澳大利亞、瓜地馬拉及荷蘭也針對不同議題參與合辦個別活動。

聲明指出，明年GCTF規劃就包括公共衛生、執法、防減災能力建構、綠能、勞動與人工智慧等多項議題辦理訓練計畫，各場活動具體細節將於適當時間對外公布。透過GCTF，台美日持續擴大與理念相近國家的專業合作，如同三方在今年6月1日共同發布的「全球合作暨訓練架構5週年聯合聲明」中所提及，將進一步擴大合作領域並促使GCTF更制度化運作。

此外，GCTF官方網站已架設完成並正式上線，將提供各界更多有關GCTF的資訊，同時作為歷屆各場GCTF參與者建立後續互動的人脈網絡平台。GCTF自 2015年6月1日成立以來，已就台灣、美國及日本共同關切的議題合作舉辦 29場國際研習營，共邀請全球68個國家、近1600位政府官員及專家參加，成果斐然。歡迎更多理念相近國家積極參與，持續擴大GCTF合作範疇。