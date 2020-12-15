「該有的禮數不會少」　外交系統透過管道送函祝賀拜登明年1/20就職

▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選，在德拉瓦州發表演說。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

2020年美國總統大選選舉人團投票結果出爐，民主黨候選人拜登以306票勝過尋求連任的美總統川普232票。對此，外交部發言人歐江安15日表示，未來會持續與拜登團隊深化台美關係，並向拜登表達祝賀，該有的禮數不會少；據了解，外交單位已經透過管道致送恭賀函。

美國50洲及哥倫比亞特區選舉人團14日上午進行投票，在沒有任何選舉人跑票情況下，拜登以306票勝過川普的232票，成為下屆總統。根據美國憲政程序，國會預計明年1月6日完成選舉人計票，正式確認大選結果，並於1月20日舉行總統就職典禮。

對此，外交部表示，已經注意到拜登勝選演說，總統蔡英文、外交部長吳釗燮11月8日已表達我方誠摯祝賀，駐美代表蕭美琴隨後也與準國務親布林肯（Antony Blinken）通話。

外交部指出，在台美彼此對於民主、自由及人權有共同認知、共同信念的前提下，台灣議題在美國得到跨黨派支持及共識，我方未來也將持續和拜登團隊深化台美友好夥伴關係。

外交部強調，我方會透過適當管道，表達對拜登的祝賀，該有的禮數不會少。對此，據了解，外交單位已經透過管道，致送恭賀函。