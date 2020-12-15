3310輸了？神機iPhone 6s 600公尺高空跳機　15秒超暈畫面曝光

▲iPhone 6S。（圖／Apple官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果 iPhone 6、iPhone 6s 被譽為一代神機，許多用戶儘管多次將它摔到地上，依然頭好壯壯，在官方軟體更新的支援下仍有不少果粉在服役使用。近日一名紀錄片製作人在里約熱內盧搭乘輕航機，於2千英尺（約609公尺）的高空上使用iPhone 6s拍攝風景，結果因為風壓太強勁，導致手機直接「跳機」墜落，正在錄影的手機記錄下整段過程。.

綜合外媒報導，該名紀錄片製作人名為Ernesto Galiotto，同時也是一名環保主義者，於11日搭乘輕航機拍攝影片時，不慎將手機從窗邊掉落，原本以為只有貼上保護貼與裝上一般矽膠保護殼的手機會變得支離破碎，或是直接掉進海裡找不到，但在隔（12）日使用蘋果尋找手機的功能，發現竟然奇蹟似地掉落在海灘上，僅有外觀受到一點刮痕，螢幕保護貼有些微破損，其他功能都可以正常使用，可說是相當幸運。

Ambientalista Ernesto Galiotto, dono do aparelho, conseguiu recuperar o celular ainda funcionando.



Celular cai de avião, trajetória até o chão é filmada e aparelho é recuperado em praia de Cabo Frio; VÍDEOS | Região dos Lagos | G1 https://t.co/AZPatz36z3 — ☆Bimaldo Costa★ (@bimaldo) December 14, 2020

Ernesto Galiotto更發現，手機從高空掉落的整個過程約耗時15秒，由於掉落當時正開啟錄影功能，所以全部過程都被鏡頭記錄下來，不過，整段錄影畫面就只是不斷地旋轉，沒有甚麼特別的事情發生。

據悉，iPhone 6、iPhone 6s 機身均採用鋁合金材質，讓耐摔能力得到提升，不過，此事件最重要的因素還是海灘上的沙子吸收了大部分的衝擊力，手機才能平安無事，若是掉落在柏油路面上，恐怕不能留下全屍。