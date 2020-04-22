iPhone SE開箱：小資果粉絕對該入手的新歡

▲iPhone SE開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

新iPhone SE將於本週五（4/24）開賣，《ETtoday新聞雲》記者這次也搶在開賣前取得了這款新機開箱；這次的新機對於已經入手iPhone 8以上的果粉們來說可能吸引力沒有那麼大，不過對於想入手蘋果手機卻有預算考量的果粉，或者是喜歡小尺寸手感的果粉來說，iPhone SE絕對是一個不錯的選擇。

在盒裝內容物的部分，除了iPhone SE本體外，也隨附了一條Type-A to Lightning充電線、5W充電頭、EarPods有線耳機，以及手機說明書；另外，記者這次入手的顏色為訂製紅，因此盒內也會附上一張紅卡，告訴你購買這支iPhone的部分收益將會用來援助HIV/AIDS計畫。

▼iPhone SE盒裝。（圖／記者邱倢芯攝）

這次推出的iPhone SE新機，分別推出了64GB、128GB，以及256GB三個選擇，在價錢方面相當有誠意，依序是14,500元、16,500元，以及20,000元。因為這款手機算是相當平價，因此隨盒附贈的充電豆腐頭依然僅有5W，且隨附充電線也僅是Type-A to Lightning線材。

▼因為iPhone SE訂價相當平價，因此並沒有隨盒附贈Type-C to Lightning充電線與Type-C埠充電頭。（圖／記者邱倢芯攝）

記者一拿起iPhone SE的瞬間，就覺得這支手機相當輕盈；它的尺寸與iPhone 6S、iPhone 8一樣，手感相當不錯，不過在重量上iPhone SE僅有113克，但iPhone 6S重量有143克，iPhone 8則有148克。

iPhone SE的重量與尺寸對於小手果粉來說，是一個不錯的選擇，雖然沒有搭配全螢幕的設計，但是握在手上的感覺絕對比現在多數的全螢幕手機來得更佳。

▲▼跟iPhone 11 Pro Max（下圖）的尺寸相比，iPhone SE對於小手族更為友善，且輕盈。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，可能會有果粉問「我現在拿的手機是iPhone 8，有需要換成iPhone SE嗎？」

▼iPhone SE（右）與iPhone 8（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者在實際使用之後認為，如果你是一個喜歡拍照卻又不想換成全螢幕手機的人，那麼換成iPhone SE也是一個不錯的選擇；因為，即便兩支手機主鏡頭都是1,200萬畫素，不過拍攝出來的照片效果差異相當大。

▲▼同樣都是拍攝靜止的植物，iPhone SE（上圖）拍攝出來的清晰度，比iPhone 8（下圖）來得更清楚。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，在畫面顏色的表現上，iPhone SE也較iPhone 8來得更好看。

▲▼iPhone SE（上圖）拍攝出來的畫面顏色，較iPhone 8（下圖）來得更加討喜。（圖／記者邱倢芯攝）

而在前置鏡頭方面，iPhone SE與iPhone 8同樣為700萬畫素，不過iPhone SE在皮膚的色澤表現上，也遠比iPhone 8來得更亮、更好看，且畫面的清晰度也更好。

▼iPhone SE（左）前鏡頭拍出來的皮膚色澤較iPhone 8拍出來得更亮、好看。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，iPhone SE與iPhone 8在拍照功能上的最大不同，就是前者有「人像模式」，而iPhone 8（已更新至iOS 13以上版本）則沒有「人像模式」可進行拍攝。

▼iPhone SE（左）有人像模式，iPhone 8（右）則沒有。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，iPhone SE算是一支高CP值的蘋果手機，整體測試下來，畫面的順暢度、使用體驗都相當不錯，相當值得推薦給有預算考量，但又想入手iPhone的使用者購買，或者是即便電信商七月5G開台後，也暫時不會換成5G網路的用戶入手。

抑或是，現在使用的手機不幸損壞，但在iPhone 12前又不想再花大錢購置一台新iPhone，那麼iPhone SE作為過渡機，也是一個不錯的選擇。

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