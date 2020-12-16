孫大千：如果蘇貞昌在乎是否對得起天地　為何連神明都敢騙？

▲國民黨前立委孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於行政院長蘇貞昌表示自己看重的不是職位而是對不對的起天地，國民黨政策會副執行長孫大千16日諷刺蘇貞昌真不愧是標準的「政治金光黨」，如果真的在乎是否對得起天地，為什麼連神明都敢騙？

蘇貞昌15日接受無黨籍立委高金素梅質詢，高金素梅表示總統蔡英文心中沒有人民，只有美國推行萊豬政策幾乎都倒向美國，蘇貞昌則回應，這樣的說法並不正確，作為行政院長要對立法院負責，但作為一個台灣人、一輩子從政的公職人員，自己並不看重行政院長這個位置，看重的是自己是不是對得起天地、人民，「我當年態度這樣，今天態度依然如此」。

對此，孫大千在臉書上發文諷刺，蘇貞昌真不愧是標準的「政治金光黨」。可惜的是，再怎麼會說漂亮話，鰲拜也不可能變成岳飛。他質疑蘇貞昌，如果真的在乎，是否對得起天地，為什麼連神明都敢騙？如果真的在乎，是否對得起人民，為什麼要犧牲台灣民眾的健康安全？如果真的從未改變對萊豬的標準，為什麼要開放萊豬進口？

孫大千也寫道，如果要排除萊豬的貿易障礙，「台灣才能走出去」，那麼台灣過去幾十年都沒有走出去嗎？如果真的「把台灣人民食品安全放在心中」，那麼為什麼要推動一個佛系的溯源管理制度呢？

▼孫大千16日在臉書諷刺蘇貞昌是「政治金光黨」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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