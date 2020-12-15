緯創印度廠未支付加班費…印勞工部：非暴動主因　蘋果展開調查

▲緯創印度卡納塔卡廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

台灣科技大廠緯創資通（Wistron）位於印度南部的代工廠日前發生暴動，近2000人為了抗議薪資問題而砸毀廠區，造成約台幣16.7億元的損失。儘管緯創否認薪資有問題，但根據卡納塔卡省勞工部初步調查發現，緯創過去確實有少給加班費的紀錄，而蘋果公司也將對此展開調查。

根據《印度經濟時報》、《印度時報》報導，根據卡納塔卡省（Karnataka）勞工部專員帕沙（Akram Pasha）表示，緯創過去確實有未給加班費的情況，目前已要求提供員工出勤與薪資紀錄比對。據了解，緯創印度廠透過人力仲介公司僱用了9800名員工，包含正式員工1343人與約聘員工8490人。

除此之外，緯創之前還曾發生少給薪水的問題，但當時公司澄清是系統發生問題，才會漏給了約4天的薪水，也在下個月一併支付，並沒有拖欠的問題。帕沙也說，「這應該不是發生動亂的主因，因為員工已經在動亂前一天就拿到薪水了。」

勞工部強調，警方會負責調查動亂原因，而他們會繼續了解是否有發生違反勞工相關法規的個案。目前緯創的主要客戶蘋果公司（Apple Inc.）也著手進行調查，了解印度廠內部是否真有違反勞動權益的情況，若有重大違紀，很有可能將不符合標準的代工廠直接從名單中刪除。

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