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路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」　過來人中肯回

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▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱倢芯攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友年初買了一副第二代AirPods，明明不常使用，每次也不超過半小時，然而才8個月時間，右耳竟出現無法蓄電的情況。對此，不少使用者心有戚戚焉，也有內行鄉民建議，可以在入手時買AppleCare方案，「很值得花！」

苦主在PTT發文提到，「年初買了一個二代AirPods，其實不算常用，每次使用頂多也不到半小時，就這樣過了8個月，右耳竟然無法蓄電了，左耳電力也撐不過2小時。」

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後來，他把AirPods送到連鎖通訊行檢修，雖然換了全新的左右耳，但他不禁擔心，「照這種速度，豈不等於一副耳機只能用不到2年？真的弱弱的...何況我已經算少用的使用者了，不知道pro版本耳機有沒有進步啊？」

一番話掀起熱烈回響，許多鄉民表示，「我的AirPods1和2都是超過1年之後，蓄電量才開始減少一點」、「用不壞消費者怎麼會想買新品」、「鋰電池壽命就是這樣，只是小容量衰退明顯」、「不過AirPods本來就耗材，電力衰退就買新的」、「藍芽耳機就這樣阿，時間到就要換」、「我用1年半，只有稍微減退而已，我一天聽大概2、3小時」。

另外，也有內行人建議，「入手的時候，就能買Apple Care方案，很划算，也能延長耳機的保固，覺得以方便度來說，還是很值得花」、「AirPods都有保固1年啊，非人為損壞都能換吧，這樣算下來一副能用2年算不錯」。

說到第二代AirPods，從外觀上來看，它與第一代大同小異，但有些微的進步，包括改善電池壽命、能更快連線等；另外，根據LeaksApplePro的消息，新一代AirPods 3很可能在2021年3月推出，比預計時間更早。

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