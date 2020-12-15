賴品妤自曝被國小校長誤認國中生　網笑：校長得分果然薑是老的辣

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

民進黨立委賴品妤今年初以年齡27歲成為第10屆立法院最年輕立委。賴品妤15日上午參加汐止國小活動，自曝遇到該學校長後，對方突然向她道聲抱歉，而原因竟是對方誤認她是國中生。對此，有網友表示，「根本炫耀文」。

賴品妤15日上午在臉書寫道，「剛才去汐止國小參加活動，遇到王校長互相打招呼後，他過五秒才說抱歉剛沒發現是我，不小心把我當成國中生了」。

對此，有網友打趣表示，「根本炫耀文」、「校長很會撩」、「校長的為人處世真是圓融」、「校長得分 果然薑還是老的辣」、「公開自肥不可取ㄛ」、「是不是有點暗自開心了一下」、「委員 這個就瓜長張了喔 換個梗」。

不過也有人疑惑，「為什麼國中生會出現在國小？」賴品妤看到訊息後，簡短回應，「今天的活動有國中生！！！」

▼賴品妤15日在臉書曝自己被汐止國小校長誤認成國中生。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）

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