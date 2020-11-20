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「地下動物園」囂張盜獵！專捉貓頭鷹保育類...南檢神救援押3煞

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▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦野生動物盜賣集團，指揮調查局北中南各站處、縣市農業、動保及警察單位，合力破獲1起野生動物盜賣集團，傳喚30多人，起獲各式保育類動物活體19物種64隻，羈押陳姓主嫌3人擴大偵辦外，檢方再次呼籲民眾：「愛牠就不要傷害牠、沒有買賣就沒有殺害」，請不要任意買飼養野生動物，殘害生命。

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署檢察官黃銘瑩於2020年6月18日另案執行搜索時，查獲民眾有違法購買飼養領角鴞之情事，即指揮法務部調查局台南市調查處續追上游，於7月31日執行搜索，查扣保育類野生動物活體射紋陸龜5隻，因陳姓涉案人涉犯野生動物保育法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，經向台南地院聲請羈押禁見後，循線追查擴大偵辦。

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

檢察官黃銘瑩逐一釐清盜賣野生動物集團之分工及組織模式後，指揮南檢辦案支援中心檢察事務官、台南市調查處協調台北市調處、新北市調處、基隆市調站、桃園市調處、台中市調處、新竹縣調站、雲林縣調站、嘉義市調站、南部地區機動工作站、航業處高雄站、屏東縣調站、台南市警善化分局、海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，並由行政院農委會林務局、台南市政府、桃園市政府、高雄市政府、台中市農業局、台北市動保處、新北市動保防疫處、屏東縣政府、雲林縣、新竹縣農業處、嘉義市建設處、及基隆市動物保護防疫所等中央地方主管機關人員協助會同，分二波在全國北、中、南各地區執行大規模搜索，於2020年9月25日持搜索票搜索19處，傳喚陳姓男子等13人到案。

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

另於11月17日，搜索18處，傳喚謝姓男子等16人到案，共計查扣保育類野生動物活體游隼4隻、黑鳶2隻、蜂鷹、鳳頭蒼鷹、領角鴞各1隻、活體領角鴞3隻、台灣藍鵲3隻、鳳頭蒼鷹2隻、黃嘴角鴞1隻、八色鳥3隻、長冠八哥3隻、山麻雀3隻、鉛色水鶇6隻、臺灣畫眉7隻、臺灣八哥1隻、黃領帽亞馬遜鸚鵡5隻、黃頭亞馬遜鸚哥2隻、青背山雀1隻、赤腹山雀1隻及普通狨7隻等，檢察官訊問後因認陳姓、歐陽姓男子2人涉犯野生動物保育法罪嫌重大且有勾串滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准。

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

查扣之保育類野生動物活體共計19物種64隻，分別暫交由相關主管機關、動物保護協會及地區收容中心安置暫養中，並持續釐清追查。

▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）▲台南地檢署破獲野生動物盜賣集團，查扣保育類動物活體19物種64隻，檢方聲押3人獲准，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，本案相關買家多係認為俗稱「貓頭鷹」的領角鴞等野生動物外型可愛或可供炫耀，因而心生佔有飼養之心，有需求就會產生供給，上游賣家藉此結合非法盜獵集團，於野生動物出沒地區布下鳥網或架設獵具進行獵捕，賣家為提供一隻活體在市場交易，過程中已犧牲無數生命，而買家飼養後，多將貓頭鷹等猛禽繫上鍊條，侷限其活動範圍，本應遨翔於天際的猛禽，無奈蜷曲於狹小空間，又因飼主不諳野生動物生活習性，於飼養過程中死亡的野生動物數量更不知凡幾，而僥倖存活的保育類野生動物，更因長期的不當飼養，毛色混沌飛羽雜亂，眼神流露盡是恐懼，檢方再次呼籲民眾：「愛牠就不要傷害牠、沒有買賣就沒有殺害」，不要任意買賣飼養野生動物，以免殘害生命，自己觸法吃上官司。

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