夜市商展遊戲獎品充斥仿冒Peppa Pig　東港警查獲10餘起送辦

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局接獲報案，指有空氣槍射撃等部分業者使用流行低價仿冒商品Peppa Pig（佩佩豬）做為獎品，擺設吸引客人及小朋友上門，更有些攤商販賣仿冒各大運動品牌服飾，涉及侵害商標權，傷害台灣形象，因此成立「查緝違反商標法專案」，針對轄內早上菜市場及夜間夜市商展場展開查緝勤務，昨晚查獲5位業者涉嫌仿冒侵權，訊後依業違反商標法送辦。

▲▼警方夜市查緝粉紅豬等仿冒品。

逛夜市玩遊戲拿獎品是大人、小孩最大樂趣，近來夜市遊戲種類多，東港警方接獲檢舉，指有空氣槍射撃、彈珠台、戳戳樂等業者，涉嫌仿冒Peppa Pig等商品，涉嫌侵權行為。

▲▼查扣仿冒商品。

警方獲報成立「查緝違反商標法專案」，針對早上菜市場及夜間夜市商展蒐證查緝作業，28日晚接獲民眾反映，指東港有名的長春夜市仿冒Peppa Pig（佩佩豬）出現，立即出動五組人員前往查緝，從第一攤查到最後一攤，共查獲5名業者、10多件商品涉嫌違反商標法，由於商標法屬於公訴罪，警方訊後依違反商標法移送法辦。

東港警方表示，針對轄內6鄉鎮執行查緝仿冒、侵權勤務以來，已查獲10餘件侵權仿冒商標案，將業者送辦。另呼籲民眾，無論攤商的規模大小，各類商品琳瑯滿目，可能有侵權商品隱藏其中，因此在享受夜市遊戲樂趣同時，雖很難看清楚商品的相關細節標示，但對商品有疑慮時可以先行詢問攤商，若已領取到疑似侵權劣質品可持相關證據可向警方報案處理。

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