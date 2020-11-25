稱日本進口萊豬15年被打臉　陳吉仲：只是說明現況和台灣政策

▲陳吉仲一再強調，只要萊豬只要是安全容許量就可進口。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲日前提到日本最重視食品安全，已進口萊豬超過15年，只要在安全容許量下都是安全的。此番話引發網友批評，網友質疑如果是這樣那為何8年前要反對？陳吉仲今（25日）表示，「自己只是把日本整個現在的狀況，說明台灣政策的方式。」

立法院經濟委員會今繼續審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分，陳吉仲會前受訪，被問15年前日本就進口萊豬，8年前為什麼還要反對？他回應，只是把日本整個現在的狀況，說明台灣政策的方式，當初總統決定方式就是日本模式，也就是國外豬肉含萊克多巴胺只要是安全容許量就可進口，國內不能用，給消費者多一個選擇。

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陳吉仲進一步說明，甚至要做的清楚標示就是比照日本進行，因為日本最注重食品安全，15年來進口萊豬數量平均20至30萬公噸，日本每年每人吃超過2公斤以上。他指出，也可去看韓國案例，該國內臟訂的安全容許量遠高過台灣，台灣訂的更嚴。他重申「只要在安全容許量以下就是安全的」，且CPTPP會員國全部都可進口萊豬。

媒體追問，日本進口15年萊豬，國產豬只剩48％，百億基金不會造成這樣影響？陳吉仲表示，剛好顛倒，去看2005年和2012年美豬出口到日本數量現在反而下跌，日本國產豬產量是增加的，美國在日本豬肉出口部分逐年下降，因受到加拿大跟歐盟影響，趨勢跟台灣一模一樣，這也是為什麼會說台灣國產豬會佔市場9成以上，剩下一成進口裡包含加拿大、丹麥和西巴牙等，反而超越美國 。

另外，查廠與否？陳吉仲說，權責機關是衛福部，以前查廠都針對「重大疫病」，沒有因為「飼料添加物」去查廠。對於台灣民意基金會調查有近7成民眾反對萊豬進口，陳吉仲表示，面對這樣民意反映當然要檢討，確認所有消費者疑慮有無做到位，只要做到清楚標示、產業界顧好，從這兩方面著手，任何所有食品安全和萊豬疑慮，還是要回到專業探討。