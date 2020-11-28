山老鼠走冷門路線躲查緝！步行9天挨餓受凍　身背牛樟菇遭逮

▲山老鼠身背盜採的牛樟菇走冷門路線仍被逮。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東林區管理處關山工作站與保七總隊第九大隊於26日下午，查獲一起竊取牛樟菇案件，所竊取的牛樟菇重1.24公斤（33台兩）、市價近10萬元，竊取地點在關山事業區第55林班，全案經保七總隊第九大隊台東分隊漏夜偵查後，已移送台東地檢署偵辦，並追查後續收贓管道。此案為11月在物聯網的監控下，查獲的第二起竊取森林產物案件。

台東處與保七總隊第九大隊於今年9月1日起組成「滅鼠專案隊」，運用物聯網科技監控山區一舉一動，誓言打擊山林犯罪、瓦解山老鼠集團。「滅鼠專案隊」在所蒐集的物聯網數據中發現，山老鼠活動行為有所改變，以往盜伐（採）熱點大都為進出方便之路線，因此透過大數據資料的判斷，專案隊員改變查緝路線，將其他較冷門（步行進出盜伐、採熱點必需花費數天）路線列為查緝重點。

▲背負的雜物堆內發現分級包裝的牛樟菇6包，犯罪工具一批，價值新台幣10萬元。

26日傍晚專案隊發現一名行跡詭異，身上背負雜物的男子，其眼神閃爍，同時空氣中瀰漫牛樟特殊氣味，專案隊員立即上前盤查，該名犯嫌見大勢已去，便自行配合專案隊員搜查，當場人贓俱獲，在犯嫌背負雜物堆內發現分級包裝的牛樟菇6包，犯罪工具一批。該犯嫌坦言近期滅鼠專案啟動後，查緝強度變高，因此選擇較遠也冷門的路線入山，並在山區待了9天，沒想到選擇冷門路線下山，最終還是栽在專案隊手上，真的是人在做物聯網在監看。

台東林管處表示，牛樟菇為貴重的森林副產物，價格昂貴、奇貨可居，讓山老鼠也貪心覬覦，甘心從花蓮步行9天遠赴關山盜採，即使選擇陡峭崎嶇之冷門路線仍然遭逮。呼籲山老鼠們，你們的一舉一動都在林、警的監控中，不要再有竊取森林產物的念頭，共同維護山林資源「向山致敬」。

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