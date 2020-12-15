國民黨轟「台灣有矮人一截？」　國外產標萊劑我方卻怕貿易報復

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，引發食安疑慮。針對行政院長蘇貞昌指稱，標示萊劑恐怕引來貿易報復，會被認為是歧視，國民黨表示，有讀者把加拿大超市的肉品標示「不含瘦肉精」的照片投書媒體，「別的國家做得到捍衛人民健康，我們的政府卻擔心引來貿易報復」。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，總統蔡英文行政院長蘇貞昌不是常強調中華民國是主權國家？卻連萊劑都不敢標示，推三阻四，甚至找前總統馬英九當「馬維拉」。民進黨政府根本沒有擔當，別的國家做得到捍衛人民健康，我們的政府卻擔心引來貿易報復，台灣有矮人一截嗎？這些官員根本是嚴重失職。

王育敏強調，標示萊劑是人民吃得安心的最基本選擇權，但蔡政府非常荒唐，硬要進口萊豬卻不敢標示，不給人民選擇權，難道硬要人民吞下萊豬嗎？蔡英文怎麼好意思說只是進口萊豬，沒有逼大家吃？當別的國家可以標示萊劑肉品時，為什麼我們做不到呢？我們是主權國家，當然要讓人民有最適當的選擇權。

王育敏呼籲蔡政府不要再推諉，不要再找藉口，馬政府時期的基改食品做出明確標示，當時美方當然不開心，但基於維護國人健康，給國人最好的選擇權，馬政府做到了，對照現今的蔡政府每項都做不到，沒有與台灣人民站在一起，害怕美國政府的不滿，自我設限，完全不敢幫台灣民眾爭取？我們還要這個政府做什麼？

革實院院長羅智強表示，台灣有超過7成民眾擔心吃到萊豬，其中6成民眾表態即便可以交換到經貿利益也不買單，不願意用健康來換經貿利益。他強調，民意很清楚告訴蔡政府，我們不要吃萊豬，請問蔡總統與蘇貞昌還要對抗民意多久？他呼籲仍力挺萊豬進口的民進黨人士，多傾聽身心障礙朋友、罕病兒家屬的心聲，不要再執迷不誤，違背人民的付託。

文傳會副主委黃子哲則質疑，民進黨政府是否曾正式發函詢問WTO的意見？標示萊劑是否會違反WTO相關貿易規則？否則民進黨政府憑什麼認為此舉一定會違反WTO規則，並遭受貿易報復呢？南韓過去禁止進口日本福島周邊縣市水產品，遭日本控告，結果南韓贏了，這就是最好案例。