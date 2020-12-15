　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨轟「台灣有矮人一截？」　國外產標萊劑我方卻怕貿易報復

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，引發食安疑慮。針對行政院長蘇貞昌指稱，標示萊劑恐怕引來貿易報復，會被認為是歧視，國民黨表示，有讀者把加拿大超市的肉品標示「不含瘦肉精」的照片投書媒體，「別的國家做得到捍衛人民健康，我們的政府卻擔心引來貿易報復」。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，總統蔡英文行政院長蘇貞昌不是常強調中華民國是主權國家？卻連萊劑都不敢標示，推三阻四，甚至找前總統馬英九當「馬維拉」。民進黨政府根本沒有擔當，別的國家做得到捍衛人民健康，我們的政府卻擔心引來貿易報復，台灣有矮人一截嗎？這些官員根本是嚴重失職。

王育敏強調，標示萊劑是人民吃得安心的最基本選擇權，但蔡政府非常荒唐，硬要進口萊豬卻不敢標示，不給人民選擇權，難道硬要人民吞下萊豬嗎？蔡英文怎麼好意思說只是進口萊豬，沒有逼大家吃？當別的國家可以標示萊劑肉品時，為什麼我們做不到呢？我們是主權國家，當然要讓人民有最適當的選擇權。

王育敏呼籲蔡政府不要再推諉，不要再找藉口，馬政府時期的基改食品做出明確標示，當時美方當然不開心，但基於維護國人健康，給國人最好的選擇權，馬政府做到了，對照現今的蔡政府每項都做不到，沒有與台灣人民站在一起，害怕美國政府的不滿，自我設限，完全不敢幫台灣民眾爭取？我們還要這個政府做什麼？

革實院院長羅智強表示，台灣有超過7成民眾擔心吃到萊豬，其中6成民眾表態即便可以交換到經貿利益也不買單，不願意用健康來換經貿利益。他強調，民意很清楚告訴蔡政府，我們不要吃萊豬，請問蔡總統與蘇貞昌還要對抗民意多久？他呼籲仍力挺萊豬進口的民進黨人士，多傾聽身心障礙朋友、罕病兒家屬的心聲，不要再執迷不誤，違背人民的付託。

文傳會副主委黃子哲則質疑，民進黨政府是否曾正式發函詢問WTO的意見？標示萊劑是否會違反WTO相關貿易規則？否則民進黨政府憑什麼認為此舉一定會違反WTO規則，並遭受貿易報復呢？南韓過去禁止進口日本福島周邊縣市水產品，遭日本控告，結果南韓贏了，這就是最好案例。

ET快訊
快訊／台中市議員車禍！顱內出血送進加護病房
Pornhub狂刪900萬部片！鄉民哭哭「2大教師片」全沒了
校車司機邊開車邊脫褲「逼女學生幫手淫」　高三妹崩潰傳訊求救
陳時中籲「拍照別拿下口罩」　醫示警：台灣在危險邊緣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫轟漫畫風波：打統編不該成為行政院慣例

美軍入駐高雄港、清泉崗？　呂秀蓮：共軍虎視眈眈

沈智慧絕食第71小時喊「拿命換食安」　朱立倫引冰火之歌：凜冬將至

「不只摩斯漢堡貼台灣豬標章」　蘇貞昌：鼎泰豐、四海遊龍也都有

雲端最前線／川普翻盤無望？選舉人團宣告拜登勝選！

水情吃緊！　陳以信曝「水資源協調會報」近3年未開

打統編「看起來是一個誤動作」　王美花：提醒月底前快用三倍券

蘇貞昌13日買漫畫　網友抓包作家前一天就簽好名

出席台中市跨業交流會幹部交接　盧秀燕感謝各行業共創經濟

江啟臣：國民黨拚明年8月食安公投　防民進黨甩鍋地方政府

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

朱立倫轟漫畫風波：打統編不該成為行政院慣例

美軍入駐高雄港、清泉崗？　呂秀蓮：共軍虎視眈眈

沈智慧絕食第71小時喊「拿命換食安」　朱立倫引冰火之歌：凜冬將至

「不只摩斯漢堡貼台灣豬標章」　蘇貞昌：鼎泰豐、四海遊龍也都有

雲端最前線／川普翻盤無望？選舉人團宣告拜登勝選！

水情吃緊！　陳以信曝「水資源協調會報」近3年未開

打統編「看起來是一個誤動作」　王美花：提醒月底前快用三倍券

蘇貞昌13日買漫畫　網友抓包作家前一天就簽好名

出席台中市跨業交流會幹部交接　盧秀燕感謝各行業共創經濟

江啟臣：國民黨拚明年8月食安公投　防民進黨甩鍋地方政府

環島分開8天！　小貓奴到家「秒爬去吸貓」撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ

陳時中呼籲「拍照別摘口罩」　醫憂：台灣處於危險邊緣

韓職／李大浩任選手會長涉嫌自肥　慘遭公民團體提起刑事訴訟

覺得被家人看不起！他「1包粉末」倒白飯…釀4送醫喊：沒想毒死人

朱立倫轟漫畫風波：打統編不該成為行政院慣例

美軍入駐高雄港、清泉崗？　呂秀蓮：共軍虎視眈眈

1月星座運勢大解析！白羊年前轉職先等等　巨蟹旺爆有貴人相助

睽違逾20年！台灣燈會2022、2023年將重返高雄、台北　主燈區出爐

16日免費看國片《無聲》　彰化縣議員莊陞漢再包場

快訊／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」送進加護病房

政治熱門新聞

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

韓國瑜爆偷整形！名嘴揭2部位動手腳

獨／內閣不改組　綠：蘇揆做到明年底

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

絕食14天！蘇震清「受鄉親感動」恢復進食

F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

民進黨：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

統編風波抓戰犯？蘇貞昌：多事的人就是我

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

板南線龍山寺往昆陽出現「緊急煞車」　北捷：列車異常調整班距

連勝文探視沈智慧　怒批該絕食的是民進黨

國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

蘇貞昌13日買漫畫　作家前一天就簽好名

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌「打統編」風波　王美花：看起來是一個誤動作

蘇貞昌「打統編」風波　王美花：看起來是一個誤動作

行政院長蘇貞昌使用三倍券購買漫畫，卻被網友抓包打統編，引發軒然大波。經濟部長王美花15日在立法院受訪時表示，蘇院長拿出三倍券，確實是提醒大家要趕快在12月底前使用，至於打統編一事，「我看起來是一個誤動作。」

蘇貞昌13日買漫畫　作家前一天就簽好名

蘇貞昌13日買漫畫　作家前一天就簽好名

江啟臣：萊劑若超標民進黨甩鍋地方

江啟臣：萊劑若超標民進黨甩鍋地方

王美花：以法律規範標示萊劑　明顯有違反WTO疑慮

王美花：以法律規範標示萊劑　明顯有違反WTO疑慮

內閣不改組　蘇貞昌：總統跟閣揆最知道彼此辛苦

內閣不改組　蘇貞昌：總統跟閣揆最知道彼此辛苦

關鍵字：

萊克多巴胺蘇貞昌國民黨

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

鴻海男外派越南…妻要求結紮！開庭後案情逆轉了

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

男友LINE收帥同學合照　暴怒嗆完傻了

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面