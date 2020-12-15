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年末換手機趁現在！中華電信聖誕5G驚喜　獨享耳機、行動電源好禮

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▲▼中華電信,5G,聖誕節,手機,耳機,行動電源,iPhone 12,抽獎。（圖／中華電信提供）

▲聖誕節即將到來，中華電信推出「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，超多3C好禮供民眾挑選。（圖／中華電信提供，下同）

消費中心／綜合報導

聖誕節即將來臨，正是送禮犒賞自己及家人，或為另一半準備驚喜的好時機！5G時代到來，送上3C相關好禮肯定不會出錯。中華電信化身聖誕老人，推出「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，提供民眾超多3C驚喜好禮，購買獨家機型就送耳機、行動電源；果粉搭配5G指定方案iPhone 12系列手機享折價優惠，還有機會再抽iPhone新機；安卓鐵粉也不要錯過，多部5G手機搭配專案0元起。超狂超值好禮讓人送禮心意滿滿又不傷荷包。

▲▼中華電信,5G,聖誕節,手機,耳機,行動電源,iPhone 12,抽獎。（圖／中華電信提供）

▲不論是果粉還是安卓擁護者，到中華電信門市了解「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，就有機會得到優惠。

中華電信擁有4G、5G最大頻寬與最廣涵蓋，目前5G訊號涵蓋已擴及全台核心都會區、重要商圈、科學園區，超過80所大專院校、百貨室內人潮聚集場域，以及高鐵、捷運和機場等重要交通樞鈕；宣告5G時代展開的第一個歲末年終與繽紛聖誕季，中華電信自即日起推出「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，多款獨家手機買就加碼送3C好禮，包括獨家ASUS ZenFone 7 Pro 256G送NuForce BE Free6真無線藍牙耳機（價值3,290元）；獨家Sony Xperia 5 II「瑰蜜粉」，贈Sony無線入耳式耳機WI-XB400（價值1,690元）；Samsung Galaxy S20 FE 128G，年底前送10,000mAH雙向閃電快充行動電源（價值990元）！

▲▼中華電信,5G,聖誕節,手機,耳機,行動電源,iPhone 12,抽獎。（圖／中華電信提供）

▲中華電信舉辦「iphone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，申辦5G 1,399搭配iPhone12全機型，還有機會再獲得一部新機 （圖為中華電信行動分公司胡學海副總經理）。

前一波iPhone 12系列手機沒搶到別難過，搭配中華電信精采5G購機方案省更多，月繳1,399元（30個月），iPhone 12（128GB）只要12,900元、iPhone 12 Pro Max（128GB）專案價22,300元，兩款新機搭Apple Watch Series 6合購，最高再折2,000元；果粉拿iPhone 6以上機型還能參加「舊i換5G」活動，立刻再折3,000元。驚人折價之後還有「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」驚喜抽獎活動，12月底前參加抽獎，有機會再獲得一部最搶手的iPhone新機！第二階段得獎名單已於2020/11/30公布，後續每二週抽獎一次，果粉別再錯過。

安卓鐵粉想要的驚喜，中華電信也準備好了。多款人氣熱門Android 5G手機，包括Samsung Galaxy A42 5G、vivo X50e、realme X50 5G 128G及OPPO A73，搭配精采5G方案，月繳999元（30個月），專案價0元！而且，即日起於中華電信網路門市申辦Hami好康三部曲，就能加碼抽Hami Point 1,000點，年底換機辦越多，中獎機會越高。中華電信以「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案慶祝2020年平安邁入最後倒數，活動已開跑，僅至2021/1/3止，更多內容上www.cht.com.tw/home/campaign/5g2020merryxmas查詢。

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