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中華電信百萬好禮寵果粉！全新iPhone 12系列0元入手

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▲0元入手！全新iPhone 12系列全員到齊，中華電信加碼百萬好禮抽活動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼i Phone 12 Pro Max及12 mini今日(11/13)開賣。信義區APPLE旗艦店八點一到即湧入大批想要搶頭香的果粉。搶到第一台i Phone 12 Pro Max的高先生，開心的開箱展示他等待已久的新手機。（圖／記者湯興漢攝）

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini正式開賣，全新iPhone 12系列全員到齊。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

5G時代來臨，果迷期待已久的iPhone首款5G手機iPhone12及 iPhone 12 Pro於10月23日開賣，而Pro max及mini也於11月13日正式銷售。國內電信龍頭中華電信為首家發佈iPhone新機購機資費之電信業者，兩場首賣會吸引許多果粉搶先排隊。iPhone12全系列搭載最新A14仿生晶片，全面支援5G網路，中華電信祭出超殺優惠5G方案，就是要讓果迷輕鬆換新機，搭配指定資費方案0元就能入手！中華電信門市人員說明，「iPhone 12全機型搭配「精采5G」包裝了24/30/36/48個月的多元租期方案，月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 12 Pro Max (128GB)專案價20,300元；可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元。」門市人員也進一步說明，中華電信同時還有「舊機換新機」方案，消費者可以帶著原有iPhone舊機至中華電信指定門市，現場辦理評估回收，以iPhone XS 512G為例，評估狀態都良好的話，搭配上述優惠，iPhone 12 Pro Max(128GB)即可以不到7千元的價格輕鬆帶回家。更多iPhone 12全機型資費https://www.cht.com.tw/home/apple/iphone/index

▼中華電信門市人員說明，iPhone 12 mini (64GB)搭配5G月繳1399元，綁約48個月，就可以直接0元帶回家。

▲▼i Phone 12 Pro Max及12 mini今日(11/13)開賣。信義區APPLE旗艦店八點一到即湧入大批想要搶頭香的果粉。搶到第一台i Phone 12 Pro Max的高先生，開心的開箱展示他等待已久的新手機。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信11月13日統計iPhone 12 Pro Max/mini兩款首賣機型，以iPhone 12 Pro Max 最受果粉歡迎，銷售佔比超過9成，尤以256GB為最多客戶選用，佔總銷售量6成，顯示蘋果首部推出標榜大螢幕尺寸的5G旗艦新機，受忠實果粉青睞，主要仍以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔比最高。

中華電信加碼「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，共有20部iPhone 12新機大方送，第一階段的獎項已於109年11月9日抽出，有四位幸運客戶再抽中一部新機，果迷們把握後續四階段(每二週一次)抽獎機會，越早購買，中獎機率愈高！中華電信寵愛果粉最豪氣，109年12月31日前搭配5G月繳1399元以上，購買iPhone 12全機型就能參加抽獎活動，想成為幸運果粉，記得要把握機會提前卡位！

▲中華電信行動通信分公司胡學海副總經理。（圖／中華電信提供）

▲109年12月31日前搭配5G月繳1399元以上，購買iPhone 12全機型就有機會免費獲得iPhone 12新機，第一階段抽獎活動已於11月9日由中華電信行動通信分公司胡學海副總經理抽出。

▲▼0元入手！全新iPhone 12系列全員到齊 中華電信加碼百萬好禮抽活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼換購iPhone 12 Pro Max的消費者表示，空機原本要4萬多，搭配5G月繳1399元吃到飽方案，只要再付2萬元就能入手。

▲▼0元入手！全新iPhone 12系列全員到齊 中華電信加碼百萬好禮抽活動。（圖／記者謝盛帆攝）

超有感優惠加上超快網速，成為消費者申購iPhone 12系列的關鍵選擇，記者於11月13日iPhone全機型開賣當天，實地走訪中華電信信義威秀門市，現場已湧入許多想要第一時間獲得iPhone新機的消費者，消費者表示「選擇的是iPhone 12 Pro Max 1399元5G吃到飽，因為空機原本大概要4萬多，可是如果配上吃到飽只要再加購2萬元，就能擁有iPhone 12 Pro Max，這樣負擔就不會那麼重，比較輕鬆入手」，也提到「其實從以前到現在都在用中華電信，它的基地台比較穩，信號還不錯」。

▲▼0元入手！全新iPhone 12系列全員到齊 中華電信加碼百萬好禮抽活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，讓消費者聰明消費省荷包。

中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括：申辦精采5G單門號方案指定資費贈Apple購物金3,000元、AppleCare+保費刷卡分期0利率優惠、iPhone搭Apple Watch合購優惠、首次升級iCloud 50GB享3個月免費！搭配綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，再送免費上網量及最高200點Hami Point回饋，入手iPhone新機趁現在！

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