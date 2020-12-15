「頭髮很酷！」她拿完餐下秒收搭訕簡訊　傻眼：外送員記我電話

▲外送員為了與顧客聯繫，多會有對方電話。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人若不想出門，就會透過手機外送APP訂餐。一名女網友發文表示，她日前拿到外送的餐點後，立刻收到一封陌生簡訊，上頭寫著「很酷」、「有個性」，讓她看完以後超傻眼，不解外送員為何可以用私人名義存取她的電話並與她聯繫。貼文曝光後，不少網友都看傻眼，但也有些人歪樓回應，「又帥又美」、「超有型～美爆」。

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，她先前透過手機外送APP預訂餐點，領到餐後便走回房內，豈料，她才正準備好好大快朵頤一番，手機通知就忽然響起。她打開簡訊一看，發現竟是剛剛送餐的外送員傳訊息給她。

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原PO表示，外送員因為有她的手機號碼，就以私人名義聯繫她，「這樣是可以的嗎？」她透露，簡訊上的內容是「我是剛剛熊貓外送員，想問你頭髮是故意剪這樣的（嗎）」、「很酷」、「有個性」；雖然對方似乎並無惡意，但還是讓她很無言，覺得這樣的舉止相當詭異。

▲原PO拿到餐點後，竟收到外送員的簡訊。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「我覺得是搭訕」、「外送員這樣私自傳訊息給你是不對的！有點不禮貌」、「有個資法疑慮」、「想搭訕還故意開一個很怪的話題」、「真的很噁心，以前宅配也遇過類似的」；此外，也有人歪樓回應，「我也想要電話了」、「真的很帥，會讓人多問一句」、「真的好帥、好有個性」、「超美超酷」、「真有型，做自己最棒」。

據了解，該家外送平台曾公告，「請勿私下聯繫消費者」，若外送員在未經顧客允許的情況下留存電話，甚至加其他通訊軟體，情節重大者將被解除合作關係。