桃園限定！可愛企鵝號誌燈進駐...Xpark按真實動作剪影成6動畫

▲桃園首創「企鵝號誌燈」超可愛！(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

這裡真的有企鵝！位於桃園高鐵青埔地區的「八景島水族館 Xpark」，館內的企鵝走路一搖一擺的可愛模愛，深受遊客歡迎。XPARK與桃園市政府合作，於桃園高鐵站與華泰名品城之間的平面道路上，將原本的小綠人，變換設置首創的「企鵝號誌燈」，讓等候過馬路的民眾也有可愛的企鵝相伴，而真的企鵝就在「八景島水族館」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲企鵝行人號誌燈舉行啟動儀式。(圖／記者楊淑媛攝)

企鵝行人號誌燈14日舉行啟動儀式，讓行經的行人直呼「超可愛」！XPARK表示，目前水族館共計飼養有6隻國王企鵝、36隻麥哲倫企鵝。此次所規劃的「企鵝號誌燈」，即是採用兩種企鵝剪影，並設計了6種動畫。

▲企鵝行人號誌燈舉行啟動儀式。(圖／記者楊淑媛攝)

每支號誌燈採3面式設計，靠近華泰名品城的路口，使用國王企鵝為主角，共有步行、流汗快跑與站立等候等3種動作；另段的號誌燈則為麥哲倫企鵝，有步行、滑行、趴姿的形態，均是重現企鵝的真實動作，在前往Xpark的路上，與民眾們一起平安過馬路！

▲八景島水族館 Xpark有真的企鵝。(圖／記者楊淑媛攝)

日本橫濱八景島海島樂園、於桃園青埔打造的「八景島水族館 Xpark」，於今天8月正式開幕，該館區分為珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物。開幕之後，已成桃園的人氣觀光景點。

・125ml大容量包裝 媲美百優精純乳霜