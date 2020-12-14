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「策展才女」劉真蓉遭爆「假經歷」　荷蘭事務所：僅工讀2個月

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▲台灣設計展策展才女爆造假　荷事務所跨海聲明：僅短期工讀。（圖／翻攝新竹市政府網站）
▲有「策展才女」之稱的劉真蓉爆出在荷蘭的策展參與只是2個月的短期工讀。（圖／翻攝新竹市政府網站）

記者陳凱力／新竹報導

有「策展才女」之稱的劉真蓉在拿下2020台灣設計展之前還拿下不少大型文化標案，像是白晝之夜、台灣文博會、台灣設計展都有她參與，「2020台灣設計展」好評不斷，活動11天累積超過280萬人參訪創下紀錄，只是叫好叫座的設計展卻在展後爆出爭議，總策展人劉真蓉自稱新竹獸是源於自己的發想，但展後藝術家郭奕臣則在臉書表示「自己才是前期概念原創者」，一波未平一波又起，荷蘭MVRDV建築事務所近日也發聲明指出，劉真蓉與丈夫陳漢儒兩人並未在該建築事務所正式實習或任職，兩人僅曾擔任「短期工讀」。

▲台灣設計展策展才女爆造假　荷事務所跨海聲明：僅短期工讀。（圖／翻攝新竹市政府網站）

▲為期11天的「2020台灣設計展」叫好叫座，不只創下280萬人朝聖紀錄，還在「2020台灣設計BEST 100」中獲得多項大獎。（圖／翻攝新竹市政府網站）

根據MVRDV建築事務所聲明表示，劉、陳並未在該事務所正式實習與任職，只先後於2009年8月、9月分別擔任該建築事務所的臨時工讀生；聲明中也表示2011年由忠泰建築文化藝術基金會的展覽「垂直村落」，主要策展單位為MVRDV建築事務所與 The Why Factory，整個展覽前後經歷了3年多的策劃，全體參與成員姓名皆載列於官網，而其中並未有劉、陳二人。

MVRDV建築事務所附註「劉真蓉與展覽垂直村落的關聯」，僅在2009年8月、9月擔任「臨時工讀生」；而其夫陳漢儒則在同年9月至10月間，協助「台北流行音樂中心」競圖而已。

除此之外，忠泰建築文化藝術基金會也發表聲明，「針對部分媒體報導對衍序規劃設計顧問有限公司劉真蓉訪談文章中，涉及劉與忠泰建設相關機構「受邀」、「合作」、「策劃」垂直村落展覽，或合作經營中山創意基地 URS21 等相關文字，均與事實不符。劉曾於 2011 年 8 月至 12 月間擔任忠泰基金會短期約聘工作人員，並未受邀策展或擔任核心工作。」

▲台灣設計展策展才女爆造假　荷事務所跨海聲明：僅短期工讀。（圖／翻攝PTT）

▲因劉真蓉曾在採訪中提及自己的荷蘭經驗，而引起MVRDV建築事務所發表聲明表示，劉真蓉僅在2009年8月和9月擔任「臨時工讀生」，希望媒體澄清內容。（圖／翻攝PTT）

忠泰建築文化藝術基金會接獲記者詢問後表示，因曾有媒體誤刊劉小姐的策展參與一事，因此荷蘭MVRDV建築事務所與忠泰這裡才會寄發聲明稿給當時出稿的媒體，目的是希望此事能回歸媒體報導事實，並非針對劉小姐做批評。

新竹市府日前也曾就「新竹獸」爭議時表示，並未收到郭奕臣的評論，且「2020設計展以整座城市為展區，規模龐大，涉及眾多團隊的協力合作及參與，市府尊重總策展人劉真蓉的處理」；而本次策展經歷再爆爭議，且「2020台灣設計展」需經由招標程序來決定策展團隊以及各策展商，對於劉真蓉經歷部分不實，市府招標程序是否有疏失，或也是受害人等問題，市府也表示，招標時都有一定的機制，以及專業評審做評比，對於劉小姐的經歷不實部分並不清楚詳細情形，因此不便作評論。

▲台灣設計展策展才女爆造假　荷事務所跨海聲明：僅短期工讀。（圖／忠泰建築文化藝術基金會提供）

▲忠泰表示，因曾有媒體誤刊劉小姐的策展參與一事，荷蘭MVRDV建築事務所與忠泰才會寄發聲明稿給當時出稿的媒體，希望此事能回歸媒體報導事實。（圖／忠泰建築文化藝術基金會提供）

而爭議事件當事人，雖被網友在ptt上揭露曾於個人臉書發文道歉，不過記者搜尋後發現，劉真蓉已將臉書鎖上權限，非好友無法觀看內容，另外致電、傳訊劉也未獲接聽與回應，因此目前尚未獲得劉真蓉說法。

▲台灣設計展策展才女爆造假　荷事務所跨海聲明：僅短期工讀。（圖／翻攝PTT）

▲PTT上有網友貼出劉真蓉在臉書回應經歷造假一事，不過記者查詢後發現，劉真蓉的臉書已鎖定權限，非好友無法觀看內容。（圖／翻攝PTT）

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