《返校》書包悠遊卡16日開放預購　夜光印刷「暗處發隱隱綠光」





▲悠遊卡公司推出「翠華中學書包悠遊卡」 。（圖／悠遊卡公司提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

由全球暢銷電玩改編的「返校」在2019年席捲大銀幕之後，即將推出影集版，從遊戲劇情延伸出30年後全新驚悚篇章，悠遊卡公司也將推出「翠華中學書包造型悠遊卡」，重新喚醒粉絲們那段記憶，並且於16日開放在全家便利商店預購。

悠遊卡公司表示，「返校」全劇8集，12月5日全球首播，劇中充滿驚悚懸疑與台灣民俗文化色彩，並集結新生代演員韓寧、李玲葦，黃冠智、金鐘視帝姚淳耀、趙正平、蔡瑞雪、夏騰宏等精彩演出。影集描述在被禁錮的六零年代，翠華中學有師生因組織讀書會遭捕。隨之女學生方芮欣墜樓身亡，從此鬼魂傳聞不斷，校方舉辦法會、鎮魂驅邪；30年過去，翠華中學威權的校風依舊。轉學生劉芸香闖入校園禁地，意外遭遇被封印的鬼魂，逐步揭開校園內塵封的悲劇真相。

悠遊卡公司提到，與公視聯名推出的「翠華中學書包造型悠遊卡」採帆布製作，尺寸僅6*8公分，還有夾層可放置小物，精巧帆布背帶帶有金屬扣環，可掛在背包上或是當作手拿包，其中「翠華」校徽字樣採取特殊夜光印刷，陰暗處發出隱隱綠光，與劇中的陰森氛圍相互呼應。

悠遊卡公司指出，「翠華中學書包造型悠遊卡」每個售價299元，12月2日至12月29日起在公視網路商城發售，12月16日上午11時起至12月29日23時59分止，在全家便利商店FamiPort開放預購，想要回到「返校」中翠華中學的場景，不可不收藏。

其他人也看了這些...

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►「有沒有統編不是重點」 蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

►蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬 法定三大用途一次看



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌捲「打統編」爭議 游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款



►振興一下我們的美麗

▼「翠華」兩字採夜光印刷。