北醫大國際醫療高峰論壇　王正坤受邀演講同理心與感動服務

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀演講醫學人文主題「醫美傳譯、深化人文」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北醫學大學舉辦國際醫療高峰論壇，賴清德副總統與衛福部陳時中部長蒞臨致詞，台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀演講醫學人文主題「醫美傳譯、深化人文」，探討如何安全執行醫學美容治療。

12月13日的研討會，賴清德副總統、衛福部陳時中部長、北醫張文昌董事長、林建煌校長、前美國衛福部副助理部長林元清醫師、北醫校友總會杜元坤理事長、台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師受邀與會。

2021英國泰晤士高等教育世界大學排名，台北醫學大學入榜全球第303名，排名持續大幅躍進，北醫60週年慶系列活動擴大辦理，很多重量級人士出席盛會，賴清德副總統接受北醫校友王正坤醫師邀請前來致詞。北醫校友林元清醫師在美國享有極高的聲望，曾經擔任美國衛福部副助理部長。北醫校友總會理事長杜元坤醫師，是世界頂級手外科與神經重建專家，現任義大醫院院長。研討會課程有細胞治療、癌症質子放射治療、腎臟移植、肝臟移植、精準健康產業策略、醫學人文與醫學美容演講。

▲台北醫學大學舉辦國際醫療高峰論壇，賴清德副總統與衛福部陳時中部長蒞臨致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值此新冠肺炎疫情，賴清德副總統、陳時中部長與貴賓們，都戴上口罩一起合照，讓大家猜猜看，這是誰。致詞時，陳時中部長講了口罩名言，讓北醫充滿聽眾的歡樂笑聲，他說90％的人戴著口罩，是比較英俊瀟灑又漂亮。

王正坤醫師受邀演講醫學人文主題「醫美傳譯、深化人文」，探討如何安全執行醫學美容治療。王正坤醫師強調從醫師、護理師與病人的角度來進行心靈反思，醫護人員必須有同理心（Empathy）、誠信、正直，能夠感受到病人的需求、喜好、憤怒與悲傷，提供最好的感動服務，充分發揮醫學人文強調的批判性思考、溝通、協調與同理心，好好照顧醫美的病人。

醫學人文是培養醫師須具備對病人苦痛敏感度所需的知識、技能與態度，兼具人文素養與社會關懷。王正坤醫師覺得經營醫學美容事業是一種修行，要每天精進醫學知識，保持持續性的競爭優勢。不要帶有濃厚的商業氣息，不要誇大，不要過度推銷，以免造成病人的期待落差。不要過度整形，以免產生誇張的外表。秉持同理心與善良正直的態度，對於病人不安的心情要能夠感同身受，事先告知病人所有醫學美容副作用，保護病人安全。

王正坤指出，當病人猶豫是否接受治療時，要讓病人回去考慮幾天。醫護人員必須每天自我省思，發自內心真誠關懷病人，提供感動服務，全力避免發生醫療糾紛。醫師必須發揮同理心，感同身受，「自己不想受傷害，代表病人也不想受傷害」。具備良好的醫學人文態度，才是經營醫學美容事業的王道。

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