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大玩脫衣骰子...輸了脫一件！3辣妹包廂內裸舞　下秒男客全起身

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▲▼酒店，派對，喝酒顯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿宏、阿傑放任坐檯小姐在包廂內裸舞。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間小吃部負責人、男子「阿傑」（化名）則擔任現場管理人，兩人卻讓店內坐檯小姐在包廂內，與不特定男客玩脫衣骰子遊戲，並在包廂內裸體跳舞。對此，法官審理後，分別判兩人4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是該小吃部負責人，而他雇用阿傑作為店內經理即現場管理人，而該小吃部消費方式為每120分鐘包廂費用1000元，坐檯小姐則為每120分鐘600元，其中會由小吃部抽成100元，其餘500元則歸小姐所有。

不過，阿宏、阿傑卻共同基於意圖使女子與他人為猥褻行為，而容留以營利之犯意，在明知坐檯小姐除了有伴唱、陪酒以外，還會跳裸體熱舞，甚至陪男客進行脫衣骰子遊戲，但兩人為了增加店內營收，對於該行為卻未多加制止，容留小姐在包廂內與男客進行猥褻行為，以達攬客、增加營收之目的。

詭異的營業方式引起警方懷疑，遂喬裝成男客前往該處，而3名坐檯小姐不疑有他，照樣開始玩起脫衣骰子遊戲，接著又直接在包廂內跳起裸舞，當場遭到警方查獲。對此，阿傑、阿宏辯稱，並不知道小姐在包廂內的行為。不過，法官審理後，不採信其說詞。

對此，法官認為，兩人的行徑已經敗壞社會善良風氣，且犯案後否認犯行，審酌其犯案動機、家庭背景、經濟狀況等之後，分別依共同犯圖利容留猥褻罪，判處他們4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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