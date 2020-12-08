買賓士送前夫...她後悔想討回：只是借你！　因「關鍵對話」敗訴

▲法院判決花花敗訴。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名女子「花花」（化名）與前夫「阿傑」（化名）離婚多年，日前在其母親病危時，對方向她伸出援手，因此她前後砸錢買了機車與中古賓士車給對方，但事後卻表示，車子僅是借名登記，要求阿傑將車子返回。對此，法院日前判決出爐，認定花花確實是有意贈與，因此判其敗訴。

花花主張，她與阿傑離婚後，於2018年出資購買機車，並將其借名登記於阿傑名下，並將車從台中運到高雄借給對方使用，而之後她也於隔年3月購買一輛中古賓士車，但因為自己沒有汽車駕照，因此與對方約定將車子借名登記在阿傑名下，並暫時將車借給對方使用。

阿傑則主張，花花因為母親病危，因此要求他協助，而等到其母病癒後，花花就主動贈送他機車，又看他汽車老舊，因此提議要買好一點的汽車供他代步，並於隔年2月尋得價值99萬元的汽車，與他協議舊車換新車，因此他就將舊車以10萬元折價給車商，而花花則給付88萬元購買，並將車子交給他。

此外，阿傑也強調交車時自行給付汽車燃料稅、牌照稅，兩造間並無借貸或借名登記之契約存在。對此，法官審理後發現，花花曾經詢問阿傑是否願意一同出遊，遭到拒絕之後，又傳訊息給對方，「下個月買一臺新的125機車給你，舊的還要申辦過戶很麻煩，乾脆買新的算了」、「但你的身份證與印章要寄給我，我要向我同學他家開的摩托車行購買比較便宜」。

阿傑當時則回應，你要送摩托車給我，我衷心的很感謝喔，不過～但我想想還是不要了吧，無功不受祿，真的謝謝妳的好意，謝謝妳！」而花花則回應對方已經買了並強調，「不是送，是給」。對此，法官勘驗兩人對話紀錄、證人證詞等後，認定兩造間確實沒有借貸關係，因此判絕花花敗訴，阿傑免將汽、機車返還。