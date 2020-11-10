同事喝酒求載…20歲妹慘遭拖進摩鐵！見媽打來　惡男一句讓她狂抖

▲20歲女尾牙後應同事要求幫忙開車，沒想到卻遭對方狼爪襲擊。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名20歲女子小幼（化名）尾牙過後受男同事阿義（化名）之託載對方返家，沒想到對方竟趁機在車內對她上下其手，甚至乾脆將人強載進摩鐵，拖進房內，所幸小幼母親、其他同事陸續打電話確認她的行蹤，她才脫逃。新北地方法院審理後，將阿義判刑7月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，阿義跟20歲小幼是同事，1月間阿義以尾牙結束有喝酒，住處又在附近為由，要求小幼載他回家，沒想到途中他突然要求與小幼換手，接著便無視小幼的抵抗，伸手摸胸、大腿內側、下體等處，還將對方手機藏起來，甚至直接將車輛開進摩鐵，將人強拖進房內，壓制床上狂摸。

小幼被嚇壞不斷哭泣，期間小幼的母親、另名男同事陸續撥打電話想要確認其行蹤，阿義見狀才停手，將手機歸還給小幼，由於擔心事跡敗露，阿義在小幼接電話前出言恐嚇，「如果說出讓我不開心，或不喜歡聽的話，我就立刻強姦妳」，讓小幼心生畏懼不敢對外求援。小幼直至返家後才發覺，外套內不知何時被塞了一個5千元紅包，最後報警處理。

新北地方法院審理後，審酌阿義利用小幼幫忙開車的善意，來強制猥褻對方，為了掩飾犯行又出言恐嚇，害小幼罹患適應障礙合併焦慮症，非常不應該，考量他已婚、有固定收入、與配偶育有已成年的子女，事後與小幼以80萬元達成和解，其中60萬已給付，最後依照強制猥褻、恐嚇危害安全等罪，判他應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

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