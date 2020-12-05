辣媽在家小酌跌倒！送急診醫嗆「喝酒都垃圾」　她氣炸：我很清醒

▲辣媽在家喝酒，半夜起床不小心滑倒撞到要害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名單親辣媽在家小酌，半夜起床上廁所時，因為地板濕滑跌倒撞到頭，滿地都是血，到急診室動手術時卻被醫生還有護士調侃，說喝酒的人「都是垃圾、社會敗類，爛到爆」。氣得她當場坐起來跟醫生對質，強調當時「很清醒」，要不是因為鮮血直流，絕不會到醫院浪費醫療資源，並已經進行申訴。

該名媽咪在臉書「爆怨公社」發文，半夜起床上廁所不小心滑倒，頭撞到當場噴血，緊急叫救護車送往醫院，醫生在進行縫合手術時，得知她晚上有喝酒，便開始冷嘲熱諷，說她是社會敗類，喝酒的人都是垃圾，氣得她直接坐起來跟醫生對質「你剛剛說什麼！遇到你這種醫生，我真的是上輩子倒了霉」。

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▲醫生得知原PO喝酒後嗆「喝酒都垃圾」。（示意圖／取自pakutaso）

她強調，雖然當時全身是血，可是意識很清醒，也提到自己父母親都是醫療人員，絕對比任何人都知道醫護人員的辛苦，「如果不是因為跌倒，撞到要害狂噴血，我是絕不願意進醫院浪費醫療資源」。她補充說明，自己只是在公家機關工作的單親媽媽，利用放假時間在家裡小酌而已，並沒有酗酒的習慣。

貼文一出後，有網友認為醫生的行為不應該，「我認同醫界不是服務業，但是有些醫生就是嘴賤還臉臭！完全一副討打的樣子」、「至少人家是在家裡喝酒，沒出門酒駕或是影響其他人，那個醫生管太多了吧」、「如果是真的就太誇張了」、「醫生這樣說話很不當」。但也有網友認為，喝酒對身體不好，希望原PO少喝點。