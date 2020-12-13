開房給外國妹做壞事...約每天1點拿酬勞！他才剛開心完　下場慘曝

▲阿宏媒介2名外籍女子在飯店內從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）在高雄某飯店的兩間客房內，分別容留了2名女子在該處為不特定男客從事性交易，並依照時間長短不同，收取不同費用，而阿宏則會從中抽取傭金。對此，高雄地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿宏基於意圖使女子與他人為性交、猥褻行為而媒介、容留以營利之犯意聯絡，在高雄某飯店的2間客房，容留兩名外國籍女子為不特定男客提供全套性服務，而其消費方式為，每40分鐘收取2500元、每60分鐘收取3200元，而阿宏分別可從中抽成1500元、1700元。

另外，阿宏也與兩名女子約定，每天下午1點會前往飯店，向他們收取前一日所得，而整起事件直到某名男客剛跟女子從事完性交易之後，遭警方當場查獲，才讓全案曝光。對此，阿宏起初還辯稱，本來是去幫女子買飯，但因為肚子痛，就先回家。

對此，法官認為，阿宏不思循正途謀生，竟為圖私利，從事容留女子與他人為性交易行為，並藉以牟利，不僅破壞社會善良風氣，所為實不足取，考量其犯後坦承犯行，犯後態度尚可，且並無前科紀錄，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，依共同犯圖利容留性交罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。