嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」　狡辯「要保護自己」下場曝

▲張姓醉漢斧頭砍2隻黑狗，其中一隻狗頭被砍到鼻樑當場死亡，另一隻狗嘴部遭割開，牙齒掉落在地上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／嘉義報導

嘉義縣一名張姓男子，因不滿鄰居廖姓飼主養的2條黑狗吠叫，竟持長刀砍，其中1隻狗狗頭頂到鼻樑處遭狠狠砍開、當場死亡；另一隻狗狗嘴部遭割開，牙齒掉落帶傷逃跑。廖姓飼主傷心提告，法院依違反動物保護法判他有期徒刑4個月併科罰金20萬元。

根據判決指出，張男於2019年10月8日因為不滿鄰居住處前所養的2隻黑狗吠叫，竟違反動物保護法規定，氣沖沖持長刀於晚間8時許直接朝2隻狗砍過去。當中1隻黑狗狗因頭頂正中部至鼻樑部遭割開致，重要器官功能喪失當場死亡，張男接著又朝一旁的另1隻黑狗砍過去，導致狗嘴部遭割開，牙齒掉落在地，但因為狗鍊脫落才幸運逃過一劫。目睹一切的印傭趕緊告訴廖姓女飼主，廖女傷心之餘也報警處理。

檢警偵辦期間，張坦承有持刀揮砍狗狗，但他辯稱，當晚要走去田裡，2隻狗有用鍊子拴住，但是鍊子很長，他走過去沒辦法閃過就被狗咬到手，有先用手撥開，再跑到腳踏車旁拿砍草的刀子砍狗，砍狗是為了保護自己不要被咬，而且他也改稱是拿鐵夾子砍狗不是持刀。

廖姓飼主傷心表示，拴狗的鏈子長度約1 、2 公尺，不可能到路上咬張男，或是影響到別人行走的道路，並指控「張男說被狗咬，已經用手撥開狗，才去拿刀砍狗，證明他已經可以逃離現場，狗也因為被鍊子拴住更無法緊咬」；她表示張男當下明明可以先行離去或是隔天再來通知她，但卻反而拿取利器揮砍狗狗，表示他根本就是故意傷害，並非是為了保護自己。

法官依照證人證詞，以及動物法醫解剖報告，「頭頂部中央有5 處邊緣『平整』且互相聯合的切割傷、砍傷」，顯見犬隻應該是遭切面平整銳器所傷，並非張男所提出鐵夾子，故不採信張男的說辭，並依違反動物保護法判他有期徒刑4個月併科罰金20萬元。

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