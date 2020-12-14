才接金鑛咖啡1年！「士達衛」無預警倒閉　高雄人嘆：難怪招牌拆了

▲「士達衛咖啡」傳出無預警倒閉 。（圖／翻攝自臉書粉絲團／高雄點 Kaohsiung.）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄連鎖咖啡店「士達衛」前身為「金鑛咖啡」，不料才剛接手金鑛1年，12月13日晚就傳出因公司疑積欠薪水而倒閉，門市停止營業、所有員工都會做資遣的消息。目前該公司尚未作出回應。

▼ 士達衛咖啡位於鳳山區的門市 。（圖／翻攝自Google Map）

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▲官方粉絲團已下架 。（圖／翻攝自臉書粉絲團／高雄點 Kaohsiung.）

臉書粉絲頁「高雄點 Kaohsiung.」14日晚間PO出士達衛員工內部的通知訊息，稱有員工接獲通知「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」。官方粉絲團則已經顯示「無法遊覽此頁面」。

有網友詢問官方團購事宜，卻得到「不好意思我們公司倒閉了哦」的答覆。另外有民眾在討論區分享親身經驗，「剛剛去鳳山問有沒有波士頓派 店員跑去問主管 然後跟我們回覆營業到今天」、「難怪昨天看到招牌拆了」、「都寫租約到期....」。

▲ 士達衛咖啡在台南也設店。（圖／台南東門it’s David士達衛烘培咖啡店粉絲頁）

「金鑛咖啡」成立於2000年，最初以「蛋糕結合甜點」、「三角窗經濟」的複合式餐飲型態，成功在南台灣打下咖啡版圖，各大商圈均可見其身影。燦坤2016年時入主金鑛，但短短3年多的時間就慘賠7億元。

除縮減門市之外，燦坤也在2019年底將金鑛轉由富士康廣告集團接手，後改為「IT’S DAVID士達衛咖啡」重新出發，包括高雄、台中、台南均有設點，現共計有11間門市。