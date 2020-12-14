獨／疫情打趴士達衛咖啡！總部聲明：先解決員工薪資與團購退款

▲連鎖咖啡店「士達衛」13日晚間悄悄熄燈 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、游瓊華／台中-高雄報導

知名連鎖咖啡店「士達衛IT'S DAVID」無預警倒閉！富士康廣告在2019年12月從燦坤手中頂下金礦咖啡，創立全新品牌 「士達衛咖啡IT'S DAVID」，全國共有11家門市。業者稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示去年毅然接手南臺灣咖啡連鎖品牌，但受到疫情影響，營運狀況不如預期，後續將以員工權益為優先解決問題。

士達衛總部獨家向《ETtoday新聞雲》做說明，總部表示，全國11家門市即日起「暫停營運」，員工全數資遣，因為接手1年內就受到疫情影響，營運狀況不如預期。至於外界所關注的勞工薪資問題，總部強調，薪資一定會盡速結清，另外消費者團購商品部分也會盡快退款。

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據了解，士達衛咖啡全國有11家門市，僅有台南東門店為加盟店，其他門市皆為總部自營店，因此今日東門門市仍正常營業。

以下為士達衛咖啡總部說明：

本公司去年以深耕南台灣的初心毅然接下連鎖咖啡經營品牌，很遺憾受到COVID-19疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況。

因此本公司決定自即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整。我們將盡最大的努力盡快完成處分資產，之後將以員工權益為優先解決問題。

感謝大家對IT'S DAVID士達衛咖啡烘焙的支持。

▲士達衛咖啡店價錢親民，受到上班族、學生喜愛 。（圖／記者許宥孺攝）