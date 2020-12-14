高雄士達衛無預警倒閉！員工超厭世「ㄏㄏ想不到吧」　內部公告曝光

▲士達衛咖啡位於鳳山區的門市。（圖／翻攝自Google Map）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄連鎖咖啡店「士達衛」才接手金礦短短1年，不料13日晚間無預警停業，並將所有員工資遣。儘管公司已倒閉，該店小編昨晚收到顧客私訊時，仍盡責地回應了，不過言語中充滿厭世，消息也讓不少人相當錯愕。

士達衛昨夜發文宣布，因公司積欠薪水，包含高雄7間分店，全數結束營業。從曝光的內部公告可見，門市營業到本月20日，將會資遣所有的夥伴，「明天薪水應該無法入帳，入帳日期督導都還在幫我們爭取，我也沒辦法給大家一個保證，大家自己要做好心理準備，如果營運上遇到媒體採訪，一律回答不清楚，有任何突發狀況，有人來鬧事直接報警通知督導，大家保護好自己。」

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▲網友意外證實倒閉消息。（圖／翻攝自臉書／高雄點 Kaohsiung.）

此外，還有網友私訊官方粉絲團，想詢問關於波斯頓派團購的事，意外證實倒閉消息，當時員工苦笑回說，「不好意思我們公司倒閉了喔！ㄏㄏ想不到吧！」

一席話充滿厭世與無奈，網友們不禁感嘆，「還會說不好意思算很有禮貌了，應該直接已讀不回，或是回老闆跑路了還團購三小啦」、「小編整個放飛做自己了XD」、「驚不驚喜，意不意外」、「想不到吧...這句話怎麼有聲音阿」、「小編應該很怒」、「笑中帶淚」。

▼公司內部公告。（圖／翻攝自臉書／高雄點 Kaohsiung.）