遼寧兩私校無預警倒閉　校長跑路、學生砸教室碎紙滿天飛

▲遼寧兩所私立學校無預警倒閉，學生在教室內噴滅火器發洩。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸教育界亂象頻發，繼日前黑龍江依蘭縣兩夥女中學生鬥毆影片在網路流傳後，近日遼寧阜新爆出有兩間私立學校因「經費不足」、辦學過程違法違規，無預警倒閉，不只百名教師失業，學生還大肆撕碎書本、砸教室、噴滅火器發洩，讓校園陷入一片混亂。

據《上游新聞》報導，當地阜新市教育局指稱，涉事兩所遼寧阜新市博創學校、阜新市博創工貿中等職業技術學校，係因辦學經費嚴重不足，無法保證學生用餐和正常的教育教學工作。

▲撕碎的書本滿天飛，校園一片狼藉。（圖／翻攝上游新聞）

綜合微博等社交平台訊息、學生家長說法，上述兩所學校於22日告訴學生停課，隔天就傳出「學校黃了，不再繼續辦學」的訊息，到24日晚間，校長、老師等職員已經全部離開學校，無人管理。

從畫面上來看，群龍無首的學生開始撕碎書本、卷子滿天飛舞，還有學生拿著滅火器往窗外噴，更有家長加入大呼「都砸了，都給他砸了」發洩，亦有多名學生開始收拾行李，校外停著多輛來接學生回家的車輛，大批特警緊急進駐維持秩序。

▲大陸特警進駐校園維持秩序。（圖／翻攝自微博，下同）

「現在學校還欠著上萬元的實習工資和各項費用，但是負責人已經不願露面了。」有家長表示，他們多次聯繫校長，都沒獲得回應，更有老師說，本應該在月中發工資，但現在也沒有著落了。

據了解，涉事阜新市博創工貿中等職業技術學校曾以全市第一的成績，被當地賦予優秀辦學單位的稱號。阜新市教育局表示，目前，官方已製定了安置方案，確定將兩所學校的學生、教師整體安置到另外3所公辦學校和1所民辦學校，至於詳細情況和調查結果以後續官方發布為準。

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