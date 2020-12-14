士達衛咖啡突倒閉！4天前才提報大量解雇書　高雄16勞工申請調解

▲士達衛咖啡烘培無預警倒閉。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

知名連鎖咖啡店「士達衛IT'S DAVID」無預警倒閉！富士康廣告在2019年12月從燦坤手中頂下金礦咖啡，創立全新品牌 「士達衛咖啡IT'S DAVID」，全國共有11家門市，不過才接手1年，業者表示，受到疫情影響，營運不如預期，宣布暫停營運。對此，高雄市勞工局統計，目前已收到該公司員工16人爭議調解案。

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▲▼ 12月13日為營運最後一晚，架上麵包已被掃空，甜點則是買二送一。（圖／記者許宥孺攝）

由於暫停營運來的突然，《ETtoday新聞雲》記者13日晚間到左營裕誠店詢問時，店員對於暫停營運消息也感到錯愕，他們也是前幾天才聽說。對此，總部14日也發布聲明，並強調，員工薪資一定會盡速結清，另外消費者團購商品部分也會盡快退款。



高雄市勞工局表示，經查士達衛咖啡烘培因疫情影響無預警歇業，因其營業登記地址位於台中市，該公司已於109年12月10日向台中市政府勞工局提報大量解僱計畫書，擬自12月20日至12月28日分6批解僱118名員工，若依大量解雇勞工保護法來看，業者應在60天前向勞工局通報，因此該公司已明顯違規，後續由營業登記地的台中市勞工局來做後續處置開罰。

高雄市勞工局指出，其中高雄勞工人數佔約70人，又高雄勞工局已於109年12月10日接獲該公司通報，自109年12月20日起至25日分批資遣高雄員工67人。「查該公司已允諾至資遣生效日前之薪資仍會給付勞工，而所積欠11月份薪資亦將於本週給付完畢。」

勞工局統計，截至14日上午，已受理該公司員工16人爭議調解案，爭議事項為積欠工資（含加班費），與特別休假及終止契約等爭議。將密切關注該公司後續處理情形，並督促該公司依相關勞動法令辦理，以確保勞工權益不致受到損害。

▲士達衛咖啡價格親民，吸引上班族、學生消費族群 。（圖／記者許宥孺攝）

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