獨家直擊最後一夜／士達衛咖啡無預警倒閉！店員LINE對話曝現況

▲ 連鎖咖啡店「士達衛」無預警倒閉。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

知名連鎖咖啡店「士達衛IT'S DAVID」無預警倒閉！富士康廣告在2019年12月從燦坤手中頂下金礦咖啡，創立全新品牌 「士達衛咖啡IT'S DAVID」，全國共有11家門市。臉書粉絲團「高雄點 Kaohsiung.」13日流出疑似門市內部對話，指出業者疑似積欠員工薪水，且官方粉絲團已被關閉。《ETtoday新聞雲》記者實地走訪門市，店員也證實門市已提早結束營業，至於員工去留，店員則低調不願回應。

「金鑛咖啡」成立於2000年，最初以「蛋糕結合甜點」、「三角窗經濟」的複合式餐飲型態，成功在南台灣打下咖啡版圖，各大商圈均可見其身影。燦坤2016年時入主金鑛，但短短3年多的時間就慘賠7億元。2019年底，燦坤將金鑛轉由富士康廣告集團接手，後改為「IT’S DAVID士達衛咖啡」重新出發，包括高雄、台中、台南均有設點，現共計有11間門市，高雄則有9家分店。

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▲▼士大衛咖啡驚傳無預警倒閉，官方粉絲團已下架。（圖／翻攝自臉書「高雄點 Kaohsiung.」）

臉書粉絲團「高雄點 Kaohsiung.」13日驚爆士達衛咖啡店疑似積欠薪水，今晚（13日）結束營業，不僅官方粉絲團已於晚間10點下架，網路上還外流一張疑似為主管和員工對話，「各位…剛剛收到消息，公司要倒閉了，所有門市都營業到12/20（提早至13日），全部夥伴都會做資遣，明天薪水應該無法入帳，入帳日期督導都還在幫我們爭取，我也沒辦法給大家一個保證，大家自己要做好心理準備」。最後對話還提到，「如果遇到媒體採訪一律回答不清楚」。

▲ 連鎖咖啡店「士達衛」無預警倒閉，麵包已被一掃而空。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者13日晚間走訪左營裕誠店，店員說：「只剩茶類，咖啡沒了！」記者詢問，「有臉書粉絲團指稱，門市營業只到20日嗎？」店員則是苦笑：「到今天而已！我們提早關門了！今天（13日）是最後一天，我們也是…前幾天才知道提早結束」，至於員工未來走向，店員則低調回應：「哦…我們不知道耶…」，似乎早已被上層下了封口令。記者觀察，架上麵包已被一掃而空，不過蛋糕展示櫃卻還有部分甜點待售，店員說：「小蛋糕任選買二送一」，似乎已在做最後出清動作。

士達衛咖啡供應咖啡、茶飲、烘培麵包、點心，因價格親民，是不少上班族、學生的首選，到了下午，內用座位總是一位難求。針對倒閉消息，目前富士康公司尚未做出回應。

▲營運最後一晚，店員說甜點買二送一。（圖／記者許宥孺攝）