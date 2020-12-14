3星座2020年底前有機會遇到桃花　把握最後兩週準備脫單！

▲2020倒數中！還沒脫單的注意身邊的桃花，把握機會就趁現在。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

你的2020有成功告別單身嗎？距離新的一年還有兩週又多一點，千萬不要放棄希望，《星座好朋友》整理出3個在年底前有望遇到桃花的星座，好好把握機會脫單就趁現在！

金牛座

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金牛座的2020年可說是平平穩穩地度過，沒有太多大風大浪、認識的人也不多，就算出現幾個曖昧對象，也經常不了了之、沒有下文，不過到了年底的時刻，金牛座會突然桃花大開！年底前，牛牛就算不積極主動，也能夠遇到不錯的桃花喔，異性緣可說是突飛猛進，好像大家突然都被你的魅力吸引一樣，脫單機會大幅提升。

處女座

處女座在年底的時候桃花運會急速上升，平時的處女座身邊幾乎是沒有什麼可以近一步認識的對象，但年底這段時間，處女座就算是走在路上也能遇見桃花，有著非常明顯的轉變，處女座可要做好心理準備。2020年底，基本上不用做任何努力桃花都會開不停，根本是被邱比特眷顧的巔峰！

天秤座

天秤座在2020年底前突然迎來桃花運大爆發，例如原本沒有太多接觸的異性，會意外地對你表白心意、讓你措手不及，而曖昧中的對象也會丟來一顆大直球，雖然平時的天秤桃花運就相當不錯，可是年底可說是大幅湧現，這雖然是一件值得開心的好事，不過天秤也需要自己好好思考、選擇喔。