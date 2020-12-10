12星座的暗戀警報！摩羯百般討好、獅子製造巧合裝傲嬌

▲友達以上戀人未滿，到底什麼時候才能更進一步？12星座是否暗戀你從細節可看出端倪。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）



記者張惠媛／綜合報導

曖昧很久但遲遲不知道該怎麼出手，一直在心中上演小劇場，彼此都在等對方主動邁出那一步，不知道對方在想什麼，又害怕自己自作多情，《星座好朋友》整理出12星座偷偷暗戀你的幾個小細節，用心觀察看看吧！

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔羯座：對你百般討好

魔羯雖然是個個性比較低調保守的人，但如果他喜歡上你，他可是不會原地踏步的喔，他會在你面前表現出自己的熱情，而且還會盡可能地說你的好話或是刻意做些你喜歡的事情來討好你。

水瓶座：把心思放在你身上

身為外星人，水瓶座的腦袋經常有很多跳tone的想法，一般人很難進入他的世界，但水瓶一但喜歡上你，就會把心思都放在你身上，不同於以往嚮往自由不受束縛的水瓶，這時候的他可是會把整顆心都綁在你身上。

雙魚座：不自覺反常

天生性格浪漫的雙魚座，很多人都覺得他們對談戀愛很拿手，但其實他們暗戀一個人的時候反而無法展現出輕鬆自在的模樣，凡事小心翼翼、既期待又怕受傷害，甚至還會緊張到說不出話來。

牡羊座：不拖泥帶水

牡羊座的個性比較火爆、直來直往，所以喜歡一個人也絕對不會拐彎抹角，只要他對你有好感，那就會開始經常約你出門，不管是逛街、看電影、吃飯通通來，越頻繁就表示他對你的好感越多。

金牛座：偷偷關注

金牛在愛情裡比較不善於表達，更不會直接說他喜歡你，但你可以從他的一些小動作察覺到他對你的心意，金牛會偷偷觀察自己喜歡的人、默默關心，這就是牛牛暗戀一個人的方式。

雙子座：秒回訊息

對於喜歡和不喜歡表現得超級明顯的雙子座，對待不喜歡的人總會隨便敷衍幾句打發就算了，但是對自己喜歡的人可不是這樣，只要你找他他就會秒回你訊息，任何事情都能獻殷勤！

巨蟹座：變得嘮叨

如果巨蟹老是在你旁邊碎念，他可不是要找你麻煩，有很大可能是因為他暗戀你，所以才會不斷叮嚀東、叮嚀西，讓你感受到被關心的溫暖。

獅子座：製造巧合

很愛面子的獅子座就算有喜歡的人也還是會顧及自己的面子，裝出一副不在乎的樣貌，但其實他會偷偷在心裡策劃一些能巧遇的機會、製造巧合，為了靠近你會用盡各種心機讓你注意到他。

處女座：愛找碴

處女座的喜歡，有時還真的會讓人摸不著頭緒，他們不像一般人一樣，會對你做出什麼甜蜜舉動，而是變得更龜毛、愛找碴，這反而是他們對你比較「特別」的表現。

天秤座：什麼都對你比較特別

天秤是出了名的人人好，平常對大家都很好，但只要仔細觀察，還是可以看出差別，天秤如果喜歡你，什麼都會對你比較「特別」，甚至給你「優待」，所以如果天秤對你比身邊其他的人都好，那八成是因為他們暗戀你。

天蠍座：吸引你的注意

天蠍喜歡一個人的時候其實是看不太出來的，他們會默默觀察你之後再想辦法吸引你的注意，等你開始對他產生好奇心他再出擊，讓你自己先喜歡上他。

射手座：什麼事情都和你分享

情緒藏不住的射手座，暗戀一個人的表現簡單很多，因為他們喜歡一個人也是藏不住的，射手會只對你好、慢慢融入你的生活，而且不管發生什麼事都會想跟你分享，好像永遠都有說不完的話。