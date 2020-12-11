　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星座,愛情,12星座,愛情長跑,牡羊,水瓶,獅子。（圖／翻攝自pixabay）

▲愛情長跑是許多人羨慕，卻難做到的境界。（圖／翻攝自pixabay，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

時間不只是把殺豬刀，還很常是消磨愛情的殺手，要能和另一個人相愛到天長地久不是一件簡單的事，愛情往往要面對時間的考驗，日子過久了，最初的濃情熱戀轉淡，最後變得像家人或沒了戀愛感覺大有人在，但是人人都想愛就愛一輩子，《星座好朋友》整理出12星座中能堅持愛情長跑的星座有哪些，又有哪些星座真的難做到，一起來瞧瞧。

愛情長跑堅持者：金牛、巨蟹、獅子、處女、天蠍、魔羯

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛、魔羯

兩個星座都是喜歡穩定生活的人，想法通常也比較傳統，若是在事業還沒達到自我成就或是積蓄還沒存夠成家立業之前，他們還不會想進入人生的下一個階段，也就導致談戀愛常常會是長跑多年，要等他們覺得時機成熟了，也希望能在愛情長跑、感情穩固的狀態下，才會考慮結婚生子。

巨蟹、處女

愛家的巨蟹和專一的處女，愛情是他們生命中不可或缺的一環，一旦談了戀愛就會全心投入，愛上這兩個星座的人不必時時刻刻擔心對方會不會變心，就算愛情長跑10年，巨蟹和處女都有辦法在生活中保持愛情的甜蜜，讓另一半始終覺得愛如初見，完全可以接受時間的考驗。

獅子、天蠍

獅子需要穩固領地、天蠍則是情人眼裡容不下一粒沙子，兩個星座都相當有佔有慾，認定了對方不管時間過了多久，他們都不會動搖心意，專注去愛並守候屬於自己的戀人，就是他們的愛情準則，所以愛情長跑對獅子、天蠍來說不難做到。

愛久了開始感覺膩：牡羊、雙子、天秤、射手、水瓶、雙魚

▲▼星座,愛情,12星座,愛情長跑,牡羊,水瓶,獅子。（圖／翻攝自pixabay）

牡羊、射手

要說哪個星座最容易3分鐘熱度，牡羊、射手一定榜上有名，本來專注度就不太集中的他們，在愛情方面也一樣，所以對他們來說愛情長跑是有點困難的，一旦愛久了就會開始覺得好像有點疲憊，天天過著一成不變的日子更是會讓他們感覺很無趣。

雙子、水瓶

每天都有很多古靈精怪想法的雙子和水瓶，天生就很愛追求新奇的事物，碰上愛情他們也非常喜歡最初相愛的新鮮感，對他們而言，愛情長跑風險大，因為感情容易變淡，除非另一半有辦法一直維持新鮮感，讓他們在多年以後還覺得相處很有趣，否則他們實在很難堅持。

天秤、雙魚

天秤思考周到，喜歡清楚規劃未來，心中更踏實；而雙魚則是對愛情有很多的幻想，當兩人交往時間一長，摸透彼此個性、興趣、價值觀的時候，他們就會覺得可以邁入人生的下一個階段，走入婚姻就是只差一步的事，所以對他們來說愛情長跑實在也沒必要，自然該有一個結果就不必要等那麼久。

ET快訊
直擊／蕭敬騰內湖無預警快閃！搶朝聖人潮擠爆
驚悚撞擊影片曝！高雄2騎士「遭撞噴飛車頂」重摔滿地血
李國超突宣布「明登記結婚」！愛情長跑20年報喜
返港畫面曝！日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上
快訊／陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布暫停演藝工作
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

射手偏財運旺！12星座「7日運勢」曝...雙子難逃週末加班

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

規模6.7最強震無傷亡「關鍵在深度」　台灣近10年災害性地震一次看

翁禎霞力作《勝利貓日子》　跟著「三花貓」走讀勝利星村

北捷局＋川崎提解決方案！中捷12/19能否通車　盧秀燕：下周一宣布

26歲保全做3份工　60歲女友列30萬清單考驗愛情！為養7人拾荒度日

女友「轉光200萬結婚基金」all in投資！醫師看帳戶：錢都不見了

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

規模6.7最強震無傷亡「關鍵在深度」　台灣近10年災害性地震一次看

翁禎霞力作《勝利貓日子》　跟著「三花貓」走讀勝利星村

北捷局＋川崎提解決方案！中捷12/19能否通車　盧秀燕：下周一宣布