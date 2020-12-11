12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

▲愛情長跑是許多人羨慕，卻難做到的境界。（圖／翻攝自pixabay，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

時間不只是把殺豬刀，還很常是消磨愛情的殺手，要能和另一個人相愛到天長地久不是一件簡單的事，愛情往往要面對時間的考驗，日子過久了，最初的濃情熱戀轉淡，最後變得像家人或沒了戀愛感覺大有人在，但是人人都想愛就愛一輩子，《星座好朋友》整理出12星座中能堅持愛情長跑的星座有哪些，又有哪些星座真的難做到，一起來瞧瞧。

愛情長跑堅持者：金牛、巨蟹、獅子、處女、天蠍、魔羯

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金牛、魔羯

兩個星座都是喜歡穩定生活的人，想法通常也比較傳統，若是在事業還沒達到自我成就或是積蓄還沒存夠成家立業之前，他們還不會想進入人生的下一個階段，也就導致談戀愛常常會是長跑多年，要等他們覺得時機成熟了，也希望能在愛情長跑、感情穩固的狀態下，才會考慮結婚生子。

巨蟹、處女

愛家的巨蟹和專一的處女，愛情是他們生命中不可或缺的一環，一旦談了戀愛就會全心投入，愛上這兩個星座的人不必時時刻刻擔心對方會不會變心，就算愛情長跑10年，巨蟹和處女都有辦法在生活中保持愛情的甜蜜，讓另一半始終覺得愛如初見，完全可以接受時間的考驗。

獅子、天蠍

獅子需要穩固領地、天蠍則是情人眼裡容不下一粒沙子，兩個星座都相當有佔有慾，認定了對方不管時間過了多久，他們都不會動搖心意，專注去愛並守候屬於自己的戀人，就是他們的愛情準則，所以愛情長跑對獅子、天蠍來說不難做到。

愛久了開始感覺膩：牡羊、雙子、天秤、射手、水瓶、雙魚

牡羊、射手

要說哪個星座最容易3分鐘熱度，牡羊、射手一定榜上有名，本來專注度就不太集中的他們，在愛情方面也一樣，所以對他們來說愛情長跑是有點困難的，一旦愛久了就會開始覺得好像有點疲憊，天天過著一成不變的日子更是會讓他們感覺很無趣。

雙子、水瓶

每天都有很多古靈精怪想法的雙子和水瓶，天生就很愛追求新奇的事物，碰上愛情他們也非常喜歡最初相愛的新鮮感，對他們而言，愛情長跑風險大，因為感情容易變淡，除非另一半有辦法一直維持新鮮感，讓他們在多年以後還覺得相處很有趣，否則他們實在很難堅持。

天秤、雙魚

天秤思考周到，喜歡清楚規劃未來，心中更踏實；而雙魚則是對愛情有很多的幻想，當兩人交往時間一長，摸透彼此個性、興趣、價值觀的時候，他們就會覺得可以邁入人生的下一個階段，走入婚姻就是只差一步的事，所以對他們來說愛情長跑實在也沒必要，自然該有一個結果就不必要等那麼久。