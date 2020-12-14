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遠見／珍古德：這場疫病，是人類自己造成的！

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（圖/遠見雜誌提供）

文／林讓均 圖／國際珍古德協會提供

已屆歲末年終，你如何定調疫情蔓延的2020年？對有「黑猩猩之母」尊稱的靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）而言，巴不得時間快轉、今年趕快過完。

「今年一整年我只能待在家中，反而覺得更煎熬！」11月上旬，接受《遠見》視訊專訪的珍古德苦笑。當時正是倫敦的上午，但出現在螢幕前的她神情疲憊，時而搓揉眼睛。被疫情圍困，加上繁忙的視訊邀約，讓這位高齡86歲的長者備感吃力。

然而，今年對珍古德來說，卻也是設立里程碑的一年。距離26歲、第一次進入非洲岡貝地區尋訪黑猩猩，今年剛好60週年。一甲子以來，因為她，靈長類動物演化史數度改寫，全球也在生態永續上有了長遠進步。

因此，兩年舉辦一次的「唐獎」，在2020年（第四屆）9月，特別頒發「永續發展獎」給珍古德，表彰她對環境永續與生態保育的終身貢獻。

疫情反映人類對生態的不尊重

身為全球知名的保育人士、最有影響力的人之一，珍古德早已榮耀等身。過去數十年，全球各國爭相頒獎授勳給她，包括法國榮譽軍團勳章、聯合國教科文組織60週年特別勳章。

珍古德的母國英國，也由英國女王伊莉莎白二世頒授珍古德「女爵士」地位；她並長年擁有「聯合國和平大使」的身分。半世紀以來，「珍古德」這個名字，已是全球的共同資產。

即便聲譽卓著，珍古德未曾停下腳步享受榮耀。她總是一年300多天奔波在旅途中，飛到世界各地倡議保育理念。高強度的工作，令人難以相信，一頭鶴髮的珍古德早屆耄耋之齡。

一直到新冠疫情來襲，她才久留倫敦老家。

「這場疫病，是人類自己造成的！而我們早就知道這會一再發生！」疫情發生以來，珍古德透過視訊鏡頭，不斷向全世界警告：疫情只是一個惡果，背後反映的，是人類對生態的破壞、對動物的不尊重。

疫情期間，倫敦成為重災區，就連英國首相強森都二度自我隔離。而高齡者是疫情的高致死族群，這讓珍古德只能隔離人群、困坐家中。

身體好不容易安頓下來，卻因為不斷接受視訊專訪、演講，珍古德的心神愈形消耗，幾度眼痛聲啞。

為什麼不推拒邀約、好好休息？這是因為隨著疫情愈演愈烈，珍古德才驚覺：「過去幾十年做的還不夠，但自己已沒有多少時間！」

1977年她就創辦「國際珍古德教育及保育協會」，並自1991年號召年輕人、推動「根與芽」國際環境教育計畫（Jane Goodall's Roots＆Shoots Program），投身環境教育與公益事業，參與國家超過65個。

但做了這麼多，人類始終沒有建立足夠的保育意識與相應行動。

新冠疫情被推測是人畜共通的疾病，但病毒為何會從動物跳到人類身上？

珍古德接受《遠見》訪問時透露，長久以來，人們破壞動物棲地，使得野生動物進入人類生活圈；另方面，人們大規模建立動物（養殖）工廠，在在都製造了人畜共通傳染的疾病溫床。

人類應建立另一套永續生存之道

「大家應該改弦易轍，另外建立一套能讓地球永續的生存之道！」她警告，即便疫情肆虐，商人與政客卻不斷鼓吹解決管制、重啟經濟，把政商利益放在全民健康之前；而所謂「重回正常生活」，只是不斷重複掠奪大自然。

她感慨道，此次病毒奪去百萬人命，卻還給了地球藍天，也讓許多人第一次呼吸到新鮮空氣、看到滿天星斗。然而，如果人們沒有記取教訓、轉頭又急著擴張經濟，「那麼，大自然也沒有太多選擇，疫情悲劇就會一再回訪！」

如何做到？「第一件該做的事，就是禁止動物養殖工廠！」珍古德痛心地指出，動物被圈養在狹窄的環境，壓力是很大的，動物被支解成肉類、中藥出售，更是殘酷。

第二，不要買賣動物，一般人也能做到。她指出，鸚鵡、烏龜等物種被運出棲地、面臨滅絕，只因人們大量購買做為寵物。

而動物買賣、養殖工廠的供應鏈已行之有年，其中必定有龐大人口賴以為生，涉及複雜而難解的產業議題，「但改變必須發生，有賴政府與業界共商大計。」

她憂心，地球人口已經72億，到了2050年更將達到100億，若是沒有永續的綠色經濟，生態悲劇只會更惡化。

前進岡貝60週年，用同理心與猩猩交朋友

對珍古德來說，改變的契機只在一念之間，「同理心」三個字而已。

「動物是有感覺的，牠們會開心，也會痛苦！」當年，一頭美麗金髮的珍古德，受到英國知名人類學家李奇（Louis Leaky）的啟發與協助，26歲時遠至非洲坦尚尼亞的岡貝溪國家公園研究黑猩猩，創下白人女子深入叢林的第一例。

原本只有六個月經費，珍古德卻堅持了60年。當時人們對這種人類的近親、高達98.6％基因一樣的黑猩猩，所知甚少，單純把牠們當研究對象。

然而，珍古德卻打破物種間的藩籬，不只近身觀察，還跟猩猩交起朋友，以名字代替編號。一隻她暱稱為「灰鬍子大衛」（David Greybeard）的黑猩猩，是她的第一個黑猩猩知己，領她進入猩猩的生活圈。

「喔喔喔，就是猩猩打招呼的聲音；蛤蛤蛤，則是牠們在笑，可以笑得很大聲！」在紀錄片中，珍古德回憶起叢林裡的舊日時光，至今仍記得那些語言密碼。其實，與黑猩猩打交道不全然美好，她也曾被猩猩攻擊、差點墜落懸崖，幸好抓住小樹枝才保命。

當時有人說，非本科出身的珍古德用錯了研究方法，但她堅持，唯有互動才能理解。果然，在珍古德的貼身觀察下，發現黑猩猩竟能自製工具，以釣起巢穴中的螞蟻或打撈水中物品。

這項發現，打破過往「只有人類才懂得製作工具」的研究假設，也改寫了動物行為學。

突破性的研究成果，讓「劍橋大學」破例允許珍古德，在沒有大學文憑的情況下，直接攻讀動物行為學博士學位。

珍古德從害羞的都會女子，到成為勇敢發聲的保育鬥士，幾十年來，在非洲陸續建立黑猩猩保育區。珍古德協會的保育與研究工作也擴及全球，導入各種創新科技，諸如DNA檢測、衛星圖像、GIS（地理資訊系統）與GPS（全球定位系統）等。

但她仍舊每年會回去岡貝溪國家公園兩次、看看黑猩猩老朋友，直到今年被疫情打斷。

「喔！我好想念岡貝的一切，特別是雨季，那時新芽抽長、小溪奔流……」這個話題顯然按下珍古德思鄉的快速鍵，透過視訊，只見她側仰著臉、閉著眼睛，仿佛跨時空聞到了岡貝的香甜空氣。

身體力行又親民，與台灣淵源深

事實上，走訪全球的珍古德，有驚人的記憶力，至今仍能清楚記得20多年前、第一次走訪台灣的情境。

她說，當時因為聽說有人在賣小猩猩，她扮裝密探知名「蛇街」華西街，但沒看到小猩猩、也沒看到活剝蛇肉的殘忍景象。她後來才聽說有人救援蛇類，而近年來，台灣的生態問題也已大為改善。

「博士是很念舊的人，珍惜每一次拜訪的機緣！」國際珍古德協會執行長郭雪貞說，台灣是珍古德第一個造訪的亞洲國家，1998年就在台灣設立協會。1996至2018年的22年間，珍古德就來訪台灣18次，許多政要都是朋友，前總統李登輝還曾帶她去看過梅花鹿。

921大地震那年，原本珍古德又計畫訪台，但郭雪貞說明台灣震後一團亂，問她是否取消行程。

「台灣朋友有難，那我更要去了！」沒想到珍古德如此回答，當年11月，她不但來了，還帶著她象徵「希望」的知名絨毛猴子玩偶Mr. H，來幫災民加油打氣。

近幾年，國際珍古德協會與長榮大學合作開辦「永續發展國際學士學位學程」，也號召青年學子參與「根與芽計畫」，並共同保育台南二仁溪。期間，珍古德也曾親訪長榮大學與多個保育基地。

專訪中途，她聽說長榮大學最近有女學生遇害，心疼地直說要找時間與校方談談，沒幾天，就親自透過視訊慰問致意。

對許多人而言，珍古德就是一位溫暖和藹的奶奶；然而，面對世局，她總能提出犀利洞見。

此次美國總統大選甫落幕，珍古德透過各地協會在臉書上轉發祝賀：「民主是我們與彼此、與大自然和諧共存的基礎……在疫情中，這次美國大選有超過1.5億選民投票，是史上最高參與程度。恭賀美國！」

雖說恭賀，但珍古德不免憂心。她受訪時指出，拜登與川普都拿到超過7000萬張選票，幾乎支持者各半，表示美國社會非常分裂；加上參議院由共和黨把持，拜登新政也不易施展。

「我們必須非常努力、甚至要合理地憤怒，才能讓事情變好！」珍古德指出，疫情帶來許多憤怒與破壞，像是印度因疫情影響經濟，許多人從都市回到村莊，卻因為大象爭食農作物而獵殺牠們，成為當地的生態浩劫。

疫後世界會不會更好？「很難說！」但她相信，透過每個人的選擇與生活方式，能為這世界帶來改變。

這就好像她長年堅持重複沖泡咖啡渣，隨身攜帶標本罐，來儲存沒用完的糖包。她用行動告訴世人：一個個簡單的選擇，累積起來，就足以救贖世界。

窮盡一生的力氣，原本一個人的珍古德，現在有了跨國社群一起努力。

全球有大約40個珍古德協會、根與芽辦公室，每個基地都有各自任務亟待展開，包括2021年將在台灣招生的珍古德教育實驗機構。

「但我的任務從來沒有變過，就是讓世界成為一個對人類、對動物、對環境都更好的地方！」她曾坦言，接下來，死亡會是她即將面對的個人冒險。

她沒有畏懼，因為還忙著跟時間賽跑。原來，受到疫情影響，她得加倍拚命、線上露臉，希望為各地保育工作募足款項。

「我的工作是點燃人們希望！」身形單薄的珍古德，一路走來，信念簡單，卻已撼動世界。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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