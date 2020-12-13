南韓慘遭禽流感肆虐！13處農場「驗出H5N8病毒」...鴨肉價格飆漲

▲南韓發生禽流感高病原性確診與疑似案例，防疫當局在全羅北道羅州市消毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近除了新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，連日來更慘遭禽流感肆虐，從11月底至今已有13處家禽農場被驗出具高病原性的H5N8病毒，地點遍及全羅南北道、慶尚北道、忠清北道、京畿道，高達478萬多隻的雞、鴨、鵪鶉慘遭撲殺。

根據《韓聯社》報導，南韓全羅北道井邑市某食用鴨農被驗出禽流感高病原性病毒後，疫情如雨後春筍般擴散，擴及全羅南道長城郡、羅州市、靈巖郡、慶尚北道尙州市、忠清北道陰城郡、京畿道驪州市、金浦市的家禽農場，另外從京畿道至濟州島共計24宗野生鳥類被發現有禽流感高病原性病毒，目前皆為H5N8型。

▲京畿道驪州市某養雞場發生禽流感高病原性疑似案例，防疫人員撲殺雞隻。（圖／達志影像）

南韓農林畜產食品部分析，禽流感病毒疑似是透過候鳥遷徙時傳播，使國內的家禽類受到感染。一旦確診高病原性禽流感，根據防疫規則，半徑3公里以內的家禽與鳥類須全數遭到撲殺。

外界擔憂，連日來禽流感病毒在全國各地家禽農場擴散，恐怕造成相關肉品、蛋價格上。報導指出，鴨肉每公斤產地價格已較上個月上漲17.3%、較去年上漲25.4%，維持1699韓元；而雞肉與雞蛋價格並未出現明顯波動。

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