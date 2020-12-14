擴音器唱國歌！屁孩在趙斗淳住處前跳電音舞　居民凍未條崩潰報警

▲趙斗淳出獄回家後，不少民眾聚集在其住處前看熱鬧、叫囂。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「淫魔」趙斗淳（조두순）以血腥手段性侵8歲女童，入獄服刑12年，12日出獄後返回京畿道安山市檀園區妻子住處，卻反遭大批媒體與憤怒民眾日夜包圍，聲稱要實行「鄉民正義」。超過150名的Youtuber圍堵在巷口前直播，不斷抽菸、叫囂，甚至為點閱率互相嗆聲，還作勢要關掉大樓瓦斯閥，引得當地居民不堪其擾，直接向警方遞出請願書！

根據《韓聯社》報導，趙斗淳居住地區的住民自治委員會長、新村莊指導會長、新村莊婦女會長等地方自治團體今（14）日向警方遞出請願書，要求警方能立即制定出相關對策，還給居民一個可以正常生活的日常空間。

▲憤怒民眾聚集在趙斗淳住處附近，抗議警方保護性侵犯。（圖／達志影像）

地方團體在請願書中表示，「對於趙斗淳執意出獄後入住，本地居民根本束手無策，本已相當驚訝且崩潰，卻沒想到還要因為媒體記者與Youtuber隨意出入本地區，加重居民們的不安感與不便。」

地方團體氣憤難平，「即使趙斗淳已經進屋、回房了，一些Youtuber還是持續熬夜叫囂，甚至還爬上鄰居的屋頂，與對方吵起架來！在此呼籲警方能劃定區域，禁止Youtuber、閒雜人等隨意進出，我們住戶甘願承擔過程之中的不方便。」

地方團體痛訴，「趙斗淳住處附近的居民晚間根本擔心得無法入眠，對於未來到底該如何生活，顯得十分恐懼與擔憂。我們希望能儘速回到過往安定的生活！」

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據悉，趙斗淳住處附近直到凌晨1時仍相當熱鬧，10多歲的青少年聚眾拍照打卡、在警察面前放電音跳舞、大聲播放及合唱愛國歌（애국가，南韓國歌），還有民眾攜帶或在車上安裝擴音器大聲吼叫，令當地民眾不堪其擾。安山檀園警察署已逮捕8名民眾接受調查，他們皆涉嫌趙斗淳住處前叫囂、試圖入侵民宅、妨礙執行公務。

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