快訊／上看冷氣團！即刻起連3天越晚越冷　「急凍13°C」時間地點曝

記者賴文萱／台北報導

今年入冬以來最冷一波冷空氣將來襲！氣象局指出，這波東北季風強度逼近大陸冷氣團，今天起越晚越冷，中部以北及東北部地區低溫約14至16度，南部及花東18、19度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些，僅有13度。其中，最冷時間點為周一晚到周二清晨及周二晚到周三清晨。

▲今晚冷空氣直逼冷氣團，最低溫13度。（圖／中央氣象局）

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▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔表示，今晚起到周四，新一波東北季風將影響台灣，其程度已接近大陸冷氣團等級，中部以北、宜蘭低溫14-16度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些，僅有13度，南部及花東則為17-18度，以周一晚到周二清晨及周二晚到周三清晨最冷。高溫方面，到周四前北台灣高溫僅有16-18度，中南部26-28度。

▲新一波冷空氣南下，到周四前仍是以北部、東半部迎風面降雨為主。（圖／記者林敬旻攝）

降雨部分，到周四前仍是以北部、東半部迎風面降雨為主，其中，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生。周五東北季風稍減弱，北台灣高溫會稍回升至18-20度，降雨也會趨緩，中南部地區天氣穩定、多雲到晴。

不過，緊接著周六可能又有下一波冷空氣來襲，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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