他崩潰問「交友軟體怎麼聊？」　網曝1不敗話題：當開場白真的有用

▲網友推薦以美食、旅遊當話題開頭。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在網路通訊發達，越來越多人嘗試用交友軟體認識對象，甚至不少成功走到結婚的例子。一名男子表示，他最近使用交友軟體遇到瓶頸，和女生通常都聊幾句就沒下文，也很難找話題開啟話匣子，「現實生活沒交集是要聊什麼話題啦？」

原PO在PTT表示，依照他近日使用交友軟體的經驗，確實可以在APP上認識到女生，對方一開始回覆訊息的速度都很快，但幾句交談過後就感覺到對方態度變得冷淡，「可能是自己講話很尷尬，尷尬到對方直接已讀」。他認為玩交友軟體最困難的就是尋找共同話題，雙方生活圈完全不重疊，就算聊職業也聊得很牽強、生硬，「隔行如隔山，女生也不知道我在供X小啊！」於是發文問其他網友，玩交友軟體究竟要怎麼找話題？

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▲不少女生對星座話題也很有興趣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



這項話題先前有不少人討論過，當時一名網友回文指出，「如果要速成的話，艾莉莎莎有一篇說不敗話題的，旅遊美食跟當紅的電影或影劇，以這些當開場白真的有用」，以最近熱門話題開頭容易引起共鳴，接著了解對方喜好、興趣、愛吃的美食等等，但聊天也不是單靠一個人就能炒熱氣氛，還是得看對方回應的熱絡度。

其他網友回應，「鬼滅+星座，應該能聊80%女生」、「我覺得美食跟旅遊真的是不敗的聊天話題」、「加IG先，回限動輕鬆聊」、「聊一聊氣氛好就直接約了啦，不然要聊祖宗十八代嗎？」