禮化社區送愛心　冬至製作1486個菜粿給老大人提早過節

▲台南市議員陳昆和、佳里區長朱雅宏，肯定禮化社區發展協會理事長李黃麗敏在冬至送愛心的行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

冬至快到了，除了吃湯圓，在台南市佳里區也有「菜粿」歡慶，佳里區禮化社區發展協會家政班，在冬至前夕，舉辦製作菜粿活動，增加祖孫代間學習互動，並辦理銀髮族交通安全宣導，市議員陳昆和及佳里區長朱雅宏親自到場參與，肯定禮化社區發展協會理事長李黃麗敏冬至送愛心行動，讓社區老大人感恩在心頭。

佳里區長朱雅宏表示，「美食之都」台南即有不同於其他地方冬至的習俗，在台南冬至前夕，在佳里許多在地耆老就開始著手準備「菜粿」過節吃好料。

市議員陳昆和說，菜粿是以純糯米粉製成的糯米糰外皮，再包入用高麗菜、香菇、鹹菜一起炒熟的內餡，鋪上花生糖粉後再送進蒸籠用大火蒸煮，也有餡料是包入豆皮或蘿蔔絲。

理事長李黃麗敏表示，禮化社區發展協會辦理長照C據點，除了課程參與，與提供社區長輩共餐及弱勢對象送餐服務，平日由協會家政班為長輩們準備營養午餐，亦配合衛生福利部健康五蔬果宣導，精心為長輩調配餐點。

冬至愛心活動中由家政班班長朱許秋玉暨志工們，指導長輩與子孫共融製作菜粿，傳承製作菜粿經驗，除了讓小朋友了解冬至節日的由來和意義，並將做菜粿的愛心分享給獨居的長輩。

家政班與長輩們同心協力製作1486顆菜粿，除了給據點的長輩享用並分送與關懷訪視的長輩。冬至來了表示過年了，大家應該更珍視、珍惜在地文化傳統。

李黃麗敏表示，菜粿本來要做1000顆，結果做到1486顆，分送給獨居及弱勢老大人1人6顆，老大人說，吃在嘴裡，甜在心頭，他們都很感恩理事長的用心，每年的冬至，台灣人習慣和家人、朋友團聚在一起分享傳統點心。

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