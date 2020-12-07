巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

▲桂冠巧克力湯圓停產，所得全數捐出。（圖／翻攝桂冠官網）



記者柯振中／綜合報導

本土品牌「福灣巧克力」董座於2015年涉嫌性騷擾遭到判刑，引起社會熱議，近日桂冠推出「巧克力湯圓」，不巧也捲入糾紛當中，被網友拒買。對此，桂冠7日出面聲明，由於澄清後仍無法滅火，決定下架該產品，該產品目前販售的所得也會全數捐出，上架短短4天，季節限定產品就提早下架。

福灣巧克力許姓董座2015年涉嫌性騷，強摸實習的女大生，被依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子知道父親被關，在網路上嗆聲「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊」，也被依誹謗罪判刑。

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近日桂冠推出巧克力湯圓產品，標榜以「Malagos Agri-Ventures Corporation」公司的鑑賞級70％巧克力磚製作，配上法國百年歷史「Corsiglia」大廠的柑橘醬，調和成符合台灣消費者口味的湯圓內餡，提供消費者新的選擇。

不過，有眼尖的網友發現，桂冠的巧克力產品疑似與福灣巧克力有關係，因此發動拒買。對此，桂冠5日澄清，該款巧克力並非福灣巧克力公司製造，而是委託福灣巧克力公司進口，但沒有得到網友的諒解，依然有許多人喊著「拒買」。

▲桂冠的湯圓在台灣受到許多消費者歡迎，沒想到這次捲入「性騷擾巧克力」風波。（圖／記者李毓康攝）



時隔2天後，桂冠再度發聲，針對巧克力原料的爭議，由於公司為了尋找頂級原料，透過供應商進口鑑賞級巧克力磚，研製成新品，沒想到受到反彈。

桂冠指出，為了能與消費者站在同一線，7日開始全面停產巧克力湯圓，上架的巧克力湯圓販售的所得，也將全數捐出做公益。桂冠表示，未來會更加謹慎選擇合作夥伴，「本事件造成社會大眾多方討論，我們深表遺憾，且願意和消費者同位思考，謝謝大家的意見。」

桂冠提到，非常感謝提出指教的消費者，公司虛心承受，未來推出的產品除了以「高品質」、「優質風味」為原則，也會兼具實踐社會價值與責任，「讓各位擔心了，未來請與我們一起同行，有任何看法或意見，歡迎隨時聯繫我們或私訊回饋亦可，謝謝。」

據了解，桂冠巧克力湯圓4日才推出，結果經過短短4天，緊急下架，讓外界感到相當可惜，但也對該公司的處理態度表達讚賞。

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