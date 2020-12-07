　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桂冠巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）

▲桂冠巧克力湯圓停產，所得全數捐出。（圖／翻攝桂冠官網）

記者柯振中／綜合報導

本土品牌「福灣巧克力」董座於2015年涉嫌性騷擾遭到判刑，引起社會熱議，近日桂冠推出「巧克力湯圓」，不巧也捲入糾紛當中，被網友拒買。對此，桂冠7日出面聲明，由於澄清後仍無法滅火，決定下架該產品，該產品目前販售的所得也會全數捐出，上架短短4天，季節限定產品就提早下架。

福灣巧克力許姓董座2015年涉嫌性騷，強摸實習的女大生，被依照妨害性自主罪判刑。許姓董座的兒子知道父親被關，在網路上嗆聲「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊」，也被依誹謗罪判刑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日桂冠推出巧克力湯圓產品，標榜以「Malagos Agri-Ventures Corporation」公司的鑑賞級70％巧克力磚製作，配上法國百年歷史「Corsiglia」大廠的柑橘醬，調和成符合台灣消費者口味的湯圓內餡，提供消費者新的選擇。

不過，有眼尖的網友發現，桂冠的巧克力產品疑似與福灣巧克力有關係，因此發動拒買。對此，桂冠5日澄清，該款巧克力並非福灣巧克力公司製造，而是委託福灣巧克力公司進口，但沒有得到網友的諒解，依然有許多人喊著「拒買」。

桂冠湯圓冬至記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲桂冠的湯圓在台灣受到許多消費者歡迎，沒想到這次捲入「性騷擾巧克力」風波。（圖／記者李毓康攝）

時隔2天後，桂冠再度發聲，針對巧克力原料的爭議，由於公司為了尋找頂級原料，透過供應商進口鑑賞級巧克力磚，研製成新品，沒想到受到反彈。

桂冠指出，為了能與消費者站在同一線，7日開始全面停產巧克力湯圓，上架的巧克力湯圓販售的所得，也將全數捐出做公益。桂冠表示，未來會更加謹慎選擇合作夥伴，「本事件造成社會大眾多方討論，我們深表遺憾，且願意和消費者同位思考，謝謝大家的意見。」

桂冠提到，非常感謝提出指教的消費者，公司虛心承受，未來推出的產品除了以「高品質」、「優質風味」為原則，也會兼具實踐社會價值與責任，「讓各位擔心了，未來請與我們一起同行，有任何看法或意見，歡迎隨時聯繫我們或私訊回饋亦可，謝謝。」

據了解，桂冠巧克力湯圓4日才推出，結果經過短短4天，緊急下架，讓外界感到相當可惜，但也對該公司的處理態度表達讚賞。

►3個小細節讓牙齒亮白！買3送1特價288

【桂冠實業聲明】 　 誠摯感謝各位對「桂冠巧克力湯圓」產品的關注與建議，針對巧克力透過供應商福灣公司進口東南亞 Malagos Agri-Ventures Corporation...

桂冠輕鬆生活發佈於 2020年12月7日 星期一
ET快訊
女星「從小洗澡被狂捏胸部」　親揭原因
吃太辣喝水更慘　「超解辣食物Top6」網驚呆
饗食天堂告一家3口吃霸王餐　「3張餐券消失」結局出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

康寧大學13名董事全被法院解職　教育部將重新組織董事會

彰化萬人血清調查違法　王惠美：「台大公衛主導」衛生局協助篩檢

台大公衛「萬人血清調查」違法　教部：研議扣減研究計畫補助經費

中央大學推動WE CARE環境教育　號召師生拔除小花蔓澤蘭1500公斤

猴硐走山影響北市交通！台北各轉運站通勤人車暴增　警加強疏導

台鐵猴硐=瑞芳「崩山」噴漿壁裂　洪勝雄：建置即時監測系統

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

康寧大學13名董事全被法院解職　教育部將重新組織董事會

彰化萬人血清調查違法　王惠美：「台大公衛主導」衛生局協助篩檢

台大公衛「萬人血清調查」違法　教部：研議扣減研究計畫補助經費

中央大學推動WE CARE環境教育　號召師生拔除小花蔓澤蘭1500公斤

猴硐走山影響北市交通！台北各轉運站通勤人車暴增　警加強疏導

台鐵猴硐=瑞芳「崩山」噴漿壁裂　洪勝雄：建置即時監測系統

網揭日本女生「吃不胖秘密」　原來日常飲料大有玄機

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

App姓名學！ YT TV用不到2個月　改回YouTube TV

患者家裡「到處都是病毒」　成都新增2例確診…詳情曝光！

2年內7起3死！　屋頂作業高危險桃園勞檢處籲落實防墜措施並通報

桃市捷工局遷水利會舊大樓　邱奕勝：第二行政園區興設暫無迫切性

有夠讚！　台南市環保局廚餘堆肥「尚介肥」種出香甜大西瓜

南投新地標！3億「天空之星」設計圖曝光　教授怒吼：對不起子孫

離譜畫面曝光！新北屁孩惡搞洗衣店…汽水喝2口「下秒倒入洗劑槽」

TXT秀彬頂0度低溫「認證生日應援打卡」　韓網曝等待細節：很感動

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

更多熱門

相關新聞

快訊／桂冠宣布停產巧克力湯圓！

快訊／桂冠宣布停產巧克力湯圓！

本土巧克力品牌「福灣巧克力」許姓董座2015年因涉嫌性騷遭判刑事件，近日在網上發酵引發大批網友發起抵制行動，恰巧桂冠近期推出全新「巧克力湯圓」也捲入其糾紛，雖已出面澄清其使用巧克力並非「福灣巧克力」仍無法止血。對此，桂冠稍早再度發出聲明表示即日起「停止『桂冠巧克力湯圓』之生產、 上架之湯圓所得將全數捐做公益。」

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

搶吃最新巧克力、黑糖奶茶湯圓！

搶吃最新巧克力、黑糖奶茶湯圓！

延三夜市美食內行人才知道！

延三夜市美食內行人才知道！

森永牛奶糖包餡小湯圓搶吃童年！

森永牛奶糖包餡小湯圓搶吃童年！

關鍵字：

巧克力湯圓桂冠湯圓冬至

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

請夏確診前「SANA近距離接觸」

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面