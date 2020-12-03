冬至搶吃！全新「罪惡巧克力、黑糖奶茶湯圓」來了　花生雙醬再回歸

▲全家搶先開賣創意湯圓。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又到了每年接近冬至的日子了，這時候絕對要搜刮各種獵奇、創意口味湯圓來應景一下，像是去年就有草莓煉乳湯圓、辻利抹茶包餡小湯圓、黑糖流心湯圓等口味，吸引不少人嚐鮮。今年搶先商機，超商一次網羅最新、最夯的人氣創意湯圓，如首次出現的巧克力口味還有吉比花生雙醬款，通通罪惡必吃，即日起搶先開賣。

▲全家搶先開賣創意湯圓。

搶攻冬至市場，全家搶先推出邪惡系列湯圓口味，集結了4款獨賣創意湯圓有吉比花生雙醬、黑糖奶茶、牛奶糖及巧克力，其中，去年首度登場的吉比花生雙醬湯圓，1周內可是狂賣6萬盒，今年好評再回歸，再加碼推全新「巧克力湯圓」，內餡選用70%黑巧克力和法國柑橘醬結合，洋溢著濃郁果香，層次更風味，一定要搶吃。

更狂的是還有多款全新創意口味，像是義美的「黑糖奶茶湯圓」，使用義美濃厚奶茶搭配香醇黑糖，以及「牛奶糖湯圓」，每一口都是童年滋味呢，即日起在全家通通買得到了，29日前還可享指定湯圓任選2件8折優惠。

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