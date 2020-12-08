400年首見｢木星土星超級近合｣　12/21冬至登場！錯過再等60年

▲400年難得一見的木星土星超級近合將於冬至登場，圖為12月21日當天示意圖，左下為木星，右上為土星。（圖／天文館提供）

記者崔至雲／台北報導

天氣轉冷，但天象熱度卻飆到破表！台北市立天文科學教育館今（8日）指出，未來一個月，除了將有百顆以上的雙子座流星雨、象限儀座流星雨分別在12月14日和1月3日達到極大外，還有一個堪稱比日環食更罕見的天象「木星土星超級近合」，將在12月21日傍晚現身，這樣難得的畫面若錯過了將再等上60年，熱愛觀星的民眾絕對不能錯過。

天文館指出，木星、土星這兩大行星都非常明亮，但平時難得相聚，平均約20年才發生一次「合」。今年12月兩星不僅「合」，而且21日傍晚時相距僅6.1角分，比月球視直徑的五分之一還近，僅為肉眼大約可分辨的程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館說，兩星上次如此接近是在1623年，當時相距僅5.2角分，不過因為離太陽較近，不如更前一次發生在1226年的近合來得容易觀賞。四百年前時值明代，歐洲的伽利略才剛發現木星衛星，使用的望遠鏡都相當簡陋，而今日則可透過天文望遠鏡見到木星、衛星和土星及其光環同框並現的超美畫面，這樣難得的機會下次要等到2080年3月15日凌晨。

天文館也說，無論壯觀的流星雨或罕見的木、土星近合，天文館都將透過望遠鏡及深空攝影機進行線上直播，讓全國民眾不錯過任何一個精彩天象，也歡迎於天文館網站報名參加相關天象的特別活動「人馬摩羯大集合」。

