中研院揪出「主宰全球」新冠病毒株　登上國際期刊

▲中研院發現新冠病毒，現在主在全球的是「第6型」的新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

中研院「跨領域研究團隊」針對新型冠狀病毒基因變異進行研究，繼之前發現了病毒株分6大類型之後，最新研究結果也顯示，第6型從4月起已成主宰全球的主要病毒株類型，研究成果也在近日登上國際期刊「美國國家科學院院刊」（PNAS）。目前中研院也設置「病毒變異全球即時監測網」，即時監測在世界各國發生的病毒變異，作為分析病毒傳播狀況，與疫苗有效性的依據。

根據《中央社》報導，中研院跨領域研究團隊包括院長廖俊智、統計所所長陳君厚、統計科學研究所研究員楊欣洲等人，以創新研究方法針對病毒株進行分型，研究結果顯示，與新型冠狀病毒株參考序列（MN908947）相比，在241T、3037T、14408T、23403G四個核苷酸位點都發生變異的第6型，從今年4月已成為全球最主要的病毒株類型。

研究團隊指出，這4個變異具高度相關性，缺一變異則難以持續，且由於第6型後來居上、主宰全球，這也暗示第6型有較強的適應性，過去曾出現過4個變異不完整的病毒株，而這些病毒株可以傳播出去，且間隔一段時間偶爾就會出現，顯示這並不是基因定序錯誤的結果，且這4個變異不完整病毒株樣本出現後很快又消失的特性，說明了前述4個變異同時發生對於適應性增加的重要性，也就是第6型病毒株具備的優勢。

▲第6型的新冠病毒，擁有較強的適應性。（圖／翻攝自unsplash）



中研院的研究團隊發現，若只靠23403G並不足以解釋第6型為何能主宰全球，因為4個變異缺一就難以持續，因此目前仍在研究這4個變異同時發生有助第6型病毒株的適應性增加的生物機制，目前懷疑可能與病毒變異之間的交互作用有關，但還需要更多實驗的證明。

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