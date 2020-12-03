影／蘇揆提信功再掀波！劉世芳：非政治動作別小題大作

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行政院長蘇貞昌日前在立院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，提及屏東「信功肉品」支持政府政策，遭業者發聲明反駁；不料，隔日竟傳出消防局登門「查水表」質疑，屏縣府則澄清是例行檢查。對此，民進黨立委劉世芳3日在ETtoday《雲端最前線》中分析，藍營12次阻擋蘇施政報告、丟豬內臟，都屬政治性動作，但信功一事「應該不是」，政府不會這樣處理，「我覺得不要把它小題大作了」。

萊豬將在下個月扣關，劉世芳表示，萊豬進口在立法院已經講了非常久，「看得出來國民黨似乎想要把這戰場拉長！」認為包含上街頭、丟豬內臟，都讓黨內支持者信心大增，所以想繼續延長戰線，無論是用文攻，像是蔣萬安、林奕華在議場質詢蘇貞昌，或是後續12月上街頭，「似乎想從萊豬戰場，把國民黨支持者的自信心再拉回來！」

劉世芳進一步提出黨內民調，有關「國民黨阻擋蘇貞昌上台，丟豬內臟杯葛」一事，也僅18.2%贊同、75.2%不贊同；其中，在泛藍支持者方面，贊同者有47.9%，但不贊同者也有47.8%。

劉世芳接著說，事實上不是看綠的、藍的支持者，而是中間選民怎麼看，像是自己在南部，也問了非常藍的一個區域，在週日的健行活動中，都是中產階級，有些是醫生、教授背景，「他們就覺得要吃就吃、不吃就不吃，不要鬧成這樣」，這些聲音陸續都聽到很多。

劉世芳並說，以民進黨立場來講，其實還有更多更重要的議題可以討論，如今一直在年節說萊豬、台豬，到底有沒有什麼真正意義「我其實看不懂」，「我到後來解讀，只是因為政黨對決的關係，所以他們不得不繼續這樣做」。

對於蘇貞昌點名「信功」引起風波，國民黨立委費鴻泰則批，蘇貞昌主動看人家、要有曝光，「但是你不要去害了這一家」，像是蔣萬安也去看，但在議事殿堂上稱「不能講」，就是要保護業者，「但蘇貞昌看了、跟他不熟，還把他渲染出來」「這是不厚道的嘛！」

另一方面，對於國民黨青年團總團長陳柏翰日前在臉書PO文，以「難道不能節制一點，好好問政嗎？」質疑丟豬內臟行動，卻遭深藍支持者出征；費鴻泰表示，這僅是個人意見，雖然陳柏翰是青年團總團長，但青年團中也有人不同意這說法，且陳柏翰隔日也再度PO出700字文章。

「我都尊重他前後發言」費鴻泰強調，這就像是國民黨內有人反同婚，青年團內有人支持同婚，「國民黨現在處的環境中，正在包容多元的聲音」。他並重申，國民黨團對蘇貞昌其實也沒有強力杯葛，只是希望蘇貞昌謙卑跟社會大眾道歉，為什麼美國人給你壓力，就開放了美國萊豬。

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