費鴻泰接藍黨團總召...蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

記者楊蕓／台北報導

下屆立法院國民黨團總召將由費鴻泰接任，傳出總統蔡英文昨在民進黨中常會中，談及未來立院攻防型態會有不同，勉勵黨籍立委顧好身體、保重，對此，國民黨主席江啟臣10日受訪時回應，「這一樣是對民主的污衊」，如果執政黨會做事，在野黨也沒有任何抗爭的必要。

▲國民黨黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣10日上午赴國家人權博物館參訪，會後受訪時被問到，蔡英文昨在中常會時勉勵綠委，可能未來立院攻防型態會有不同，「請大家身體顧好、要保重」，江啟臣表示，「這一樣是對民主的污衊」，如果執政黨會做事，做得好，在野黨也沒有任何抗爭的必要，也沒有任何杯葛的必要，人民也不需要上街頭。

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