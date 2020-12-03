雲端最前線／境外疫情擋不住？5個案持陰性報告仍確診

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因應國外疫情再度爆發，秋冬專案正式上路。中央流行疫情指揮中心2日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，不過其中5人皆依規定持有陰性證明，卻依然確診，而今（3）日稍早，又新增1例境外移入病例，政府該如何為台灣民眾把關，阻止疫情燒進國內？《雲端最前線》3日邀請立法委員劉世芳、立法委員費鴻泰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲指揮中心莊人祥發言人。（圖／指揮中心提供）

藍營爆料，被行政院長蘇貞昌點名支持政府政策的信功，2日竟被消防局「查水表」，進行消防安檢。對此，屏東縣政府晚間拋出2紙證明，打臉「查水表」的指控，委託消防廠商早在11月27日就「主動」申請安檢。牛肉麵之亂才剛平息，蘇揆點名信功又再掀波瀾，距離元旦萊豬叩關不到一個月，朝野真能達成共識？

外媒路透社、天空新聞、BBC最新消息，英國政府2日批准美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗。英國成為全球第一個批准輝瑞疫苗使用的國家，最快自下週起開始進行疫苗接種程序。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。